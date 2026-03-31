В муниципальных квартирах живут лица, не имеющие отношения к мэрии Бишкека. Об этом сегодня на очередной сессии городского кенеша сообщил депутат Максат Алымбеков.

По его словам, в столице есть ряд муниципальных квартир, где проживают сотрудники мэрии.

«Но среди жильцов есть и те, кто в свое время получил квартиры, не работая в муниципалитете. По этому вопросу мы образовывали рабочую комиссию. Есть ли какие-то итоги? Я предлагал предоставить таким гражданам другое место для проживания, а освободившийся жилой фонд на усмотрение мэрии предоставить тем, кто работает в муниципалитете, но живет на съемном жилье», — сказал Максат Алымбеков.

Заместитель мэра Азамат Кадыров отметил, что каждый случай рассматривается индивидуально.

«Всего у нас на балансе 198 муниципальных помещений. В основном на Суванбердиева, где проживают государственные служащие и служащие муниципалитета. Плюс есть объекты (общежития) на Фучика», — сказал он.

Нардепы напомнили, что по имеющимся соглашениям стройкомпании должны выделять 10 процентов квартир мэрии.

Но на сегодня ввод в эксплуатацию домов еще не завершен, поэтому точное количество квартир, которые могут передать муниципалитету, вице-мэр не уточнил.