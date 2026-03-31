В муниципальных квартирах живут лица, не имеющие отношения к мэрии — депутат БГК

В муниципальных квартирах живут лица, не имеющие отношения к мэрии Бишкека. Об этом сегодня на очередной сессии городского кенеша сообщил депутат Максат Алымбеков.

По его словам, в столице есть ряд муниципальных квартир, где проживают сотрудники мэрии.

«Но среди жильцов есть и те, кто в свое время получил квартиры, не работая в муниципалитете. По этому вопросу мы образовывали рабочую комиссию. Есть ли какие-то итоги? Я предлагал предоставить таким гражданам другое место для проживания, а освободившийся жилой фонд на усмотрение мэрии предоставить тем, кто работает в муниципалитете, но живет на съемном жилье», — сказал Максат Алымбеков.

Заместитель мэра Азамат Кадыров отметил, что каждый случай рассматривается индивидуально.

«Всего у нас на балансе 198 муниципальных помещений. В основном на Суванбердиева, где проживают государственные служащие и служащие муниципалитета. Плюс есть объекты (общежития) на Фучика», — сказал он.

Нардепы напомнили, что по имеющимся соглашениям стройкомпании должны выделять 10 процентов квартир мэрии.

Но на сегодня ввод в эксплуатацию домов еще не завершен, поэтому точное количество квартир, которые могут передать муниципалитету, вице-мэр не уточнил. 
Экологи призывают не&nbsp;убирать опавшую листву с&nbsp;корней деревьев&nbsp;&mdash; нужный барьер Экологи призывают не убирать опавшую листву с корней деревьев — нужный барьер
В&nbsp;Астане отменили концерт российской певицы Полины Гагариной В Астане отменили концерт российской певицы Полины Гагариной
Неделя-24. Очередное задержание бывшего чиновника и&nbsp;амнистия по&nbsp;электричеству Неделя-24. Очередное задержание бывшего чиновника и амнистия по электричеству
В&nbsp;Кыргызстане меняют правила поступления в&nbsp;вузы: создадут центр для иностранцев В Кыргызстане меняют правила поступления в вузы: создадут центр для иностранцев
Бизнес
Запишите ребенка в&nbsp;школу онлайн через MBANK и&nbsp;забудьте об&nbsp;очередях Запишите ребенка в школу онлайн через MBANK и забудьте об очередях
Приведи друга&nbsp;&mdash; получи 200&nbsp;сомов. Другу&nbsp;&mdash; 200 сомов + 200&nbsp;ГБ Приведи друга — получи 200 сомов. Другу — 200 сомов + 200 ГБ
Дороги, вода и&nbsp;озеленение: проекты &laquo;ИМЭКС ПРО&raquo; в&nbsp;селе Октябрьском Дороги, вода и озеленение: проекты «ИМЭКС ПРО» в селе Октябрьском
В&nbsp;Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на&nbsp;Иран и&nbsp;проблемы в&nbsp;России В Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на Иран и проблемы в России
