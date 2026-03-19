За два месяца в Кыргызстане ввели в эксплуатацию более 1,4 тысячи частных домов

Фото Александра Айдаралиева. В Бишкеке за два месяца ввели в эксплуатацию 390 домов

В январе-феврале 2026 года в Кыргызстане ввели в эксплуатацию 1 тысячу 428 индивидуальных жилых домов. Общая площадь застройки составила 198 тысяч квадратных метров, сообщил Национальный статистический комитет.

По его данным, показатели возросли на 8,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Общий объем использованных инвестиций в основной капитал достиг 6,1 миллиарда сомов.

Безоговорочным лидером по темпам застройки стал Бишкек. В столице сдали 390 домов общей площадью 67,8 тысячи квадратных метров, а рост составил 40,6 процента.

Жители города инвестировали в строительство 2,7 миллиарда сомов.

В тройку лидеров также вошли Джалал-Абадская (267 домов) и Чуйская (244) области. Однако в Джалал-Абадском регионе зафиксировали спад объемов строительства на 24 процента.

Отрицательную динамику продемонстрировали Таласская (спад на 18,5 процента) и Иссык-Кульская (спад на 6,1 процента) области. Меньше всего строили в Оше — там сдали всего 22 дома.

Сфера строительства остается одним из главных драйверов экономики республики. В целом за первые два месяца 2026 года общие объемы производства в строительном секторе выросли на 23,2 процента. Этому способствует высокий внутренний инвестиционный спрос, доля которого в общих капиталовложениях по итогам 2025-го составила почти 79 процентов.