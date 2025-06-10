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Общество

На издание новых учебников в 2025 году выделено 744 миллиона сомов

В 2025 году на издание новых учебников государство выделило 744 миллиона сомов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила замминистра просвещения Надира Джусупбекова.

По ее словам, выпуск полного комплекта книг для всех классов на кыргызском и русском языках планируется завершить к 2028-му.

Уже издано 1 миллион 262,4 тысячи экземпляров по английскому языку для 3-9-х классов на 272,7 миллиона сомов. При поддержке посольства Великобритании дополнительно напечатано 158,7 тысячи учебников почти на 25 миллионов сомов.

Завершается экспертиза учебников по математике и естествознанию для 1-х, 2-х, 5-х и 7-х классов. Совместно с Министерством просвещения России адаптируются книги по русскому языку и литературе для 1-х, 2-х, 5-х и 7-х классов.

Надира Джусупбекова отметила, что в рамках перехода на 12-летнее школьное образование осуществляется глубокий пересмотр всего учебного процесса: принят новый государственный образовательный стандарт, обновлены 38 предметных стандартов, разрабатываются современные учебные программы и учебно-методические комплексы.

«Учителя осваивают новые практико-ориентированные технологии, особенно в рамках STEM-программ. Особое внимание уделяется таким предметам, как математика, естествознание, физика, химия, биология и английский язык», — добавила она.

Новые учебные материалы — это учебно-методические комплексы с рабочими тетрадями, аудио- и видеоконтентом, а также с методическими пособиями для педагогов. Они ориентированы на практическое применение знаний, развитие критического мышления и мотивацию учащихся. Материалы соответствуют как государственным, так и международным стандартам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332166/
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