Строительство «Ала‑Тоо Резорт»: начат ремонт дорог к горнолыжному кластеру

Сегодня дан старт строительным работам на дорогах, ведущих к горнолыжной базе «Жыргалан» и кластеру «Ала-Тоо Резорт». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.
Отмечается, что в рамках проекта будет полностью реконструировано несколько автодорожных участков: Каракол — Энилчек, Ак-Булун — Токтогул и Каракол — Раздольный — Советский — Сырзавод.
По данным ведомства, устаревшие двухполосные дороги Каракол — Энилчек и Ак-Булун — Токтогул будут преобразованы в четырехполосные дороги второй категории, а участок Каракол — Раздольный — Советский — Сырзавод, который сейчас относится к дорогам четвертой категории, после реконструкции будет переведен в третью категорию.
Напомним, 8 августа в ущелье Жыргалан Иссык-Кульской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное началу строительства горнолыжного кластера «Ала-Тоо Резорт», с участием президента Садыра Жапарова.
Справка
«Ала‑Тоо Резорт» — амбициозный государственный проект по созданию крупнейшего горнолыжного кластера в Центральной Азии. Он охватывает три основные зоны — «Жыргалан», «Ак‑Булак» и «Боз‑Учук» в Иссык‑Кульской области. Общая протяженность лыжных трасс составит примерно 250 километров, а курорт будет принимать до 2 миллионов туристов в год и создаст более 4,6 тысячи рабочих мест. На первом этапе — в Жыргалане — подготовлено 1 тысяча 624 гектара под курортную инфраструктуру: трассы, канатные дороги, подстанция, инженерные сети.