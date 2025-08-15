Строительство «Ала‑Тоо Резорт»: начат ремонт дорог к горнолыжному кластеру

Сегодня дан старт строительным работам на дорогах, ведущих к горнолыжной базе «Жыргалан» и кластеру «Ала-Тоо Резорт». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

Отмечается, что в рамках проекта будет полностью реконструировано несколько автодорожных участков: Каракол — Энилчек, Ак-Булун — Токтогул и Каракол — Раздольный — Советский — Сырзавод.

По данным ведомства, устаревшие двухполосные дороги Каракол — Энилчек и Ак-Булун — Токтогул будут преобразованы в четырехполосные дороги второй категории, а участок Каракол — Раздольный — Советский — Сырзавод, который сейчас относится к дорогам четвертой категории, после реконструкции будет переведен в третью категорию.

Напомним, 8 августа в ущелье Жыргалан Иссык-Кульской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное началу строительства горнолыжного кластера «Ала-Тоо Резорт», с участием президента Садыра Жапарова.