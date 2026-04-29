Бизнес

Simbank: как получать международные переводы Astrasend без визита в банк

Simbank напоминает о возможности получать международные денежные переводы через систему Astrasend прямо в приложении.

Функция доступна пользователям уже продолжительное время и позволяет принимать переводы из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и России напрямую на карту без посещения банковских отделений.

Для получения перевода достаточно ввести 10-значный код, переданный отправителем, и подтвердить операцию в приложении. Деньги зачисляются на карту в сомах с автоматической конвертацией вне зависимости от валюты отправки.

В Simbank отмечают, что такой формат остается востребованным благодаря скорости и удобству получения переводов в цифровом формате.

Приложение уже доступно для загрузки в App Store и Google Play.

Мобильный банковский сервис Simbank от ОАО «Дос-Кредобанк». Лицензия НБ КР № 037. 
