Simbank: как получать международные переводы Astrasend без визита в банк

Simbank напоминает о возможности получать международные денежные переводы через систему Astrasend прямо в приложении.

Функция доступна пользователям уже продолжительное время и позволяет принимать переводы из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и России напрямую на карту без посещения банковских отделений.

Для получения перевода достаточно ввести 10-значный код, переданный отправителем, и подтвердить операцию в приложении. Деньги зачисляются на карту в сомах с автоматической конвертацией вне зависимости от валюты отправки.

В Simbank отмечают, что такой формат остается востребованным благодаря скорости и удобству получения переводов в цифровом формате.

