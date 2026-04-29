Почему сделки внутри lalafo — это надежно? Главное с выступления на CYBERTOR

23 апреля в Novotel Bishkek City Center прошел форум CYBERTOR 2026, посвященный борьбе с кибермошенничеством в Кыргызстане. На одной площадке собрались представители государства, банковского сектора, эксперты по кибербезопасности и цифровые платформы.

Одним из ключевых участников стала компания lalafo — один из драйверов развития электронной коммерции в стране.

В рамках форума обсуждались реальные угрозы: от фишинга и социальной инженерии до новых форм цифрового мошенничества. Особое внимание уделили практическим инструментам защиты пользователей и повышению финансовой грамотности.

От компании lalafo выступила Дарья Суходолова, директор lalafo Кыргызстан, с темой «Как безопасно продавать и покупать на lalafo».

«Наша компания стремится создавать безопасную среду для наших пользователей, активно развивает инструменты защиты, модерирует контент и внедряет механизмы, которые значительно помогают снижать риски мошенничества. На данный момент у нас действует более 100 технических правил и используется вся мощь искусственного интеллекта. Также важно, что эффективная борьба с киберпреступностью возможна только при совместной работе платформ, государства и пользователей», — поделилась она.

В своем выступлении Дарья Суходолова подчеркнула, что безопасность — это не только технологии платформы, но и осознанность самих пользователей. Разобраны и озвучены ключевые рекомендации:

  • не переходить по подозрительным ссылкам;
  • общаться только внутри платформы, не переходить в социальные сети;
  • не передавать личные данные, пароли и коды третьим лицам;
  • проверять продавцов и объявления;
  • критически проверять слишком выгодные предложения или если вас слишком торопят — как правило, именно так действуют мошенники;
  • не переводить предоплату, не увидев лично квартиру или товар;
  • пользоваться защищенными методами оплаты (ELQR).

Форум CYBERTOR 2026 показал главное — киберугрозы становятся сложнее, но и уровень противодействия им в Кыргызстане растет.

А значит, чем осознаннее пользователи, тем безопаснее становится весь рынок онлайн-покупок и продаж. 
