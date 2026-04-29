В Чуйской области от саранчи спасают 1 тысячу 250 гектаров земли

Фото Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Саранча в Чуйской области

Специалисты департамента химизации, защиты и карантина растений выявили массовое распространение саранчи в Панфиловском и Сокулукском районах Чуйской области. По результатам масштабных проверок ведомство готовит экстренные меры по ликвидации вредителей, сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Инспекторы и представители местной власти обследовали 2 тысячи 610 гектаров. Очаги вредных насекомых зафиксировали в верхних зонах Панфиловского района, включая аймаки Фрунзе, Курама и Орто-Кайыңды. Также вредители атаковали пастбищные угодья в Нижнем Чуе Сокулукского района.

В общей сложности саранча заняла 1 тысячу 250 гектаров.

По итогам проверок сотрудники департамента составили акты. В ближайшие дни мобильные группы начнут химическую обработку зараженных участков.

Эксперты продолжают оперативный мониторинг территорий. Обследование позволяет локализовать очаги до начала миграции насекомых на сельскохозяйственные посевы.

Ранее сообщалось, что саранча атаковала юг Кыргызстана. По официальным данным, заражение охватило 7 тысяч 320 гектаров. В этом году вредители появились раньше обычного. Для сдерживания распространения саранчи началась химическая обработка зараженных территорий.