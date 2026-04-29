13:16
USD 87.43
EUR 102.31
RUB 1.17
Общество

В Чуйской области от саранчи спасают 1 тысячу 250 гектаров земли

Фото Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Саранча в Чуйской области

Специалисты департамента химизации, защиты и карантина растений выявили массовое распространение саранчи в Панфиловском и Сокулукском районах Чуйской области. По результатам масштабных проверок ведомство готовит экстренные меры по ликвидации вредителей, сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Инспекторы и представители местной власти обследовали 2 тысячи 610 гектаров. Очаги вредных насекомых зафиксировали в верхних зонах Панфиловского района, включая аймаки Фрунзе, Курама и Орто-Кайыңды. Также вредители атаковали пастбищные угодья в Нижнем Чуе Сокулукского района.

В общей сложности саранча заняла 1 тысячу 250 гектаров.

По итогам проверок сотрудники департамента составили акты. В ближайшие дни мобильные группы начнут химическую обработку зараженных участков.

Эксперты продолжают оперативный мониторинг территорий. Обследование позволяет локализовать очаги до начала миграции насекомых на сельскохозяйственные посевы.

Ранее сообщалось, что саранча атаковала юг Кыргызстана. По официальным данным, заражение охватило 7 тысяч  320 гектаров. В этом году вредители появились раньше обычного. Для сдерживания распространения саранчи началась химическая обработка зараженных территорий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/372367/
просмотров: 310
Версия для печати
29 апреля, среда
13:13
«Бессмертный полк» разрешили в Бишкеке: акция пройдет 9 мая «Бессмертный полк» разрешили в Бишкеке: акция пройдет 9...
13:13
Кыргызстан и Того подписали пакет соглашений — от безвизового режима до IT
13:11
Кыргызстан открывает Африку: Жапаров назвал визит премьера Того историческим
12:55
В Кыргызстане выросла добыча руд и угля при падении объемов нефти
12:42
В Кыргызстане сотрудник милиции пожаловалась на давление и домогательства