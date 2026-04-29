13:39
USD 87.43
EUR 102.31
RUB 1.17
Власть

Кыргызстан открывает Африку: Жапаров назвал визит премьера Того историческим

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил с заявлением для СМИ по итогам переговоров с председателем Совета министров Тоголезской Республики Фором Эссозимна Гнассингбе в Бишкеке.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента
Глава государства подчеркнул, что визит имеет историческое значение. По его словам, это первый официальный визит на столь высоком уровне со стороны Того с момента установления дипломатических отношений в 2015 году, а также первый визит лидера африканского государства в КР.

«Сегодня мы являемся свидетелями важного исторического события», — заявил Садыр Жапаров.

Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества и достигли ряда договоренностей. Несмотря на географическую удаленность, Кыргызстан рассматривает Того как нового дипломатического партнера и «духовно близкого друга».

Президент отметил, что визит открывает новый этап в развитии африканского направления внешней политики КР.

В этом контексте он напомнил об открытии посольства республики в Эфиопии и планах открыть диппредставительство в Египте.

Читайте по теме
Визит главы Того в Кыргызстан: где находится страна и что нас с ней связывает

В ходе переговоров стороны выдвинули инициативы в сферах энергетики, цифрового развития, образования, финансов и культуры. Подписан ряд соглашений по развитию сотрудничества в сельском хозяйстве, инвестициях и гуманитарной сфере.

Кыргызстан и Того взаимодействуют и на международных площадках, включая ООН и Африканский союз. Садыр Жапаров напомнил, что в феврале КР получила статус наблюдателя в Африканском союзе.

Отдельно глава государства поблагодарил Того за готовность поддержать кандидатуру Кыргызстана на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 2027-2028 годы.

Мы убеждены, что КР приобретает в Африке надежного партнера, а Того — истинного друга в Центральной Азии.

Садыр Жапаров

По его словам, визит премьер-министра Того создаст основу для укрепления двустороннего сотрудничества и расширения связей между регионами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/372375/
просмотров: 256
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан и Того подписали пакет соглашений — от безвизового режима до IT
Глава Совета министров Того посетил комплекс «Ата-Бейит» в Бишкеке
Садыр Жапаров и глава Совмина Того посетили парк «Ала-Арча»
Комитет Жогорку Кенеша поддержал инвестиционное соглашение Кыргызстана и Того
Садыр Жапаров о своем сыне: Он не участвует в делах, связанных с государством
Письмо 75. Жапаров заявил, что причастность Ташиева установят следствие и суд
Никто не может вызвать главу суверенного государства — Жапаров о визите в Москву
За попрошайничество будут наказывать. Иностранцев могут выдворять из страны
В Кремле готовят закрытую встречу Садыра Жапарова с Владимиром Путиным
Главы Кыргызстана и Армении усиливают союз. В фокусе торговля и логистика
Популярные новости
Прослушка, доступ к&nbsp;данным и&nbsp;контроль сетей. В&nbsp;Жогорку Кенеш внесли законопроект Прослушка, доступ к данным и контроль сетей. В Жогорку Кенеш внесли законопроект
Полпредам расширили полномочия. Президент изменил структуру их&nbsp;аппаратов Полпредам расширили полномочия. Президент изменил структуру их аппаратов
Никто не&nbsp;может вызвать главу суверенного государства&nbsp;&mdash; Жапаров о&nbsp;визите в&nbsp;Москву Никто не может вызвать главу суверенного государства — Жапаров о визите в Москву
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;20-24 апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 20-24 апреля
Бизнес
Почему сделки внутри lalafo&nbsp;&mdash; это надежно? Главное с&nbsp;выступления на&nbsp;CYBERTOR Почему сделки внутри lalafo — это надежно? Главное с выступления на CYBERTOR
Simbank: как получать международные переводы Astrasend без визита в&nbsp;банк Simbank: как получать международные переводы Astrasend без визита в банк
Без квитанций и&nbsp;очередей: платежи Минприроды перевели в&nbsp;онлайн Без квитанций и очередей: платежи Минприроды перевели в онлайн
О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в&nbsp;одном приложении О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в одном приложении
29 апреля, среда
13:30
Онкобольные ночуют на вокзалах и в аэропорту из-за очередей на лучевую терапию Онкобольные ночуют на вокзалах и в аэропорту из-за очер...
13:29
Спустя 20 лет. В Бишкеке состоялась закрытая премьера «Дьявол носит Prada 2»
13:28
Депутаты просят выделить по одному представителю Жогорку Кенеша в каждом округе
13:13
«Бессмертный полк» разрешили в Бишкеке: акция пройдет 9 мая
13:13
Кыргызстан и Того подписали пакет соглашений — от безвизового режима до IT