Кыргызстан открывает Африку: Жапаров назвал визит премьера Того историческим

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил с заявлением для СМИ по итогам переговоров с председателем Совета министров Тоголезской Республики Фором Эссозимна Гнассингбе в Бишкеке.
«Сегодня мы являемся свидетелями важного исторического события», — заявил Садыр Жапаров.
Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества и достигли ряда договоренностей. Несмотря на географическую удаленность, Кыргызстан рассматривает Того как нового дипломатического партнера и «духовно близкого друга».
Президент отметил, что визит открывает новый этап в развитии африканского направления внешней политики КР.
В этом контексте он напомнил об открытии посольства республики в Эфиопии и планах открыть диппредставительство в Египте.
В ходе переговоров стороны выдвинули инициативы в сферах энергетики, цифрового развития, образования, финансов и культуры. Подписан ряд соглашений по развитию сотрудничества в сельском хозяйстве, инвестициях и гуманитарной сфере.
Кыргызстан и Того взаимодействуют и на международных площадках, включая ООН и Африканский союз. Садыр Жапаров напомнил, что в феврале КР получила статус наблюдателя в Африканском союзе.
Отдельно глава государства поблагодарил Того за готовность поддержать кандидатуру Кыргызстана на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 2027-2028 годы.
Мы убеждены, что КР приобретает в Африке надежного партнера, а Того — истинного друга в Центральной Азии.Садыр Жапаров
По его словам, визит премьер-министра Того создаст основу для укрепления двустороннего сотрудничества и расширения связей между регионами.