Без квитанций и очередей: платежи Минприроды перевели в онлайн

Оплата услуг Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора в Кыргызстане стала доступна в цифровом формате. Теперь необходимые платежи можно провести онлайн в MBANK — без посещения касс и бумажных квитанций.

Что изменилось

Ранее оформление экологических сборов и платежей за пользование природными ресурсами требовало личного визита, ожидания в очередях и заполнения документов. Новый сервис переводит этот процесс в онлайн и сокращает время на оплату до нескольких минут.

По данным банка, в систему уже включено около 19 направлений платежей — от отраслевых сборов до государственных инициатив.

Почему это важно

Цифровизация таких услуг влияет не только на удобство пользователей, но и на экологию. Отказ от бумажных квитанций снижает их использование, что особенно актуально для страны с богатыми природными ресурсами.

В Кыргызстане насчитывается более 6,5 тысячи ледников и около 30 тысяч рек, и вопросы их сохранения остаются частью государственной повестки.

Отдельный акцент — проект «Жашыл Мурас»

В новом сервисе также доступна возможность поддержать национальную инициативу «Жашыл Мурас», направленную на озеленение страны.

Теперь пользователи могут направить пожертвования на посадку деревьев напрямую через приложение. Это упрощает участие в экологических проектах и делает его более прозрачным.

Как оплатить услуги

Чтобы провести платеж:

Откройте приложение MBANK. Перейдите в раздел «Все сервисы». Найдите в поиске «Министерство природных ресурсов». Выберите нужную услугу. Укажите данные плательщика и регион. Подтвердите оплату — готово!

Цифровые сервисы в госсекторе

Перевод экологических платежей в онлайн-формат – это еще один шаг к упрощению взаимодействия граждан с государственными услугами. Для пользователей это означает экономию времени, а для системы более прозрачный и удобный механизм оплаты.

