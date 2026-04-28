17:57
USD 87.43
EUR 102.72
RUB 1.16
Бизнес

Без квитанций и очередей: платежи Минприроды перевели в онлайн

Оплата услуг Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора в Кыргызстане стала доступна в цифровом формате. Теперь необходимые платежи можно провести онлайн в MBANK — без посещения касс и бумажных квитанций.

Что изменилось

Ранее оформление экологических сборов и платежей за пользование природными ресурсами требовало личного визита, ожидания в очередях и заполнения документов. Новый сервис переводит этот процесс в онлайн и сокращает время на оплату до нескольких минут.

По данным банка, в систему уже включено около 19 направлений платежей — от отраслевых сборов до государственных инициатив.

Почему это важно

Цифровизация таких услуг влияет не только на удобство пользователей, но и на экологию. Отказ от бумажных квитанций снижает их использование, что особенно актуально для страны с богатыми природными ресурсами.

В Кыргызстане насчитывается более 6,5 тысячи ледников и около 30 тысяч рек, и вопросы их сохранения остаются частью государственной повестки.

Отдельный акцент — проект «Жашыл Мурас»

В новом сервисе также доступна возможность поддержать национальную инициативу «Жашыл Мурас», направленную на озеленение страны.

Теперь пользователи могут направить пожертвования на посадку деревьев напрямую через приложение. Это упрощает участие в экологических проектах и делает его более прозрачным.

Как оплатить услуги

Чтобы провести платеж:

  1. Откройте приложение MBANK.
  2. Перейдите в раздел «Все сервисы».
  3. Найдите в поиске «Министерство природных ресурсов».
  4. Выберите нужную услугу.
  5. Укажите данные плательщика и регион.
  6. Подтвердите оплату — готово!

Цифровые сервисы в госсекторе

Перевод экологических платежей в онлайн-формат – это еще один шаг к упрощению взаимодействия граждан с государственными услугами. Для пользователей это означает экономию времени, а для системы более прозрачный и удобный механизм оплаты.

MBANK — первый цифровой.

Лицензия № 014 НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/372267/
просмотров: 281
Версия для печати
28 апреля, вторник
17:41
Лицеи уходят в прошлое. В Кыргызстане запускают профильные школы Лицеи уходят в прошлое. В Кыргызстане запускают профиль...
17:39
В Жогорку Кенеше предложили временно отменить пошлины на топливо и сдержать цены
17:13
Без квитанций и очередей: платежи Минприроды перевели в онлайн
17:05
Глава Совмина Того прибыл в Бишкек с официальным визитом
17:03
О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в одном приложении