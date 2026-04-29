Общество

В Кыргызстане сотрудник милиции пожаловалась на давление и домогательства

Фото из интернета. Сотрудник милиции пожаловалась на харассмент. Иллюстративное фото

В Кыргызстане после жалобы старшины милиции на давление и домогательства на работе институт акыйкатчи инициировал проверку — нарушения подтвердились частично. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена. 

Акыйкатчи Джамиля Джаманбаева призвала госорганы строго соблюдать право сотрудников на личную неприкосновенность, безопасные условия труда и равенство. Она подчеркнула, что любые формы харассмента — от сексуальных домогательств до морального давления — недопустимы и противоречат как законодательству страны, так и международным обязательствам.

Поводом стало обращение старшины милиции М.Б., заявившей о систематическом давлении со стороны коллег.

По ее словам, сотрудники, занимающие более высокие должности, допускали публичные оскорбления и унижения. В одном из случаев командир, зайдя с проверкой, начал нецензурно выражаться в ее адрес. Обращения к руководству, утверждает заявительница, не дали результата, а давление только усилилось.

М.Б. пожаловалась и на поведение охранников учебного заведения, где она несла службу. По ее словам, они пытались «сводить» ее со знакомыми, включали непристойные видео и даже не пускали на рабочее место.

По данным института акыйкатчи, за 2025 год поступило два обращения по фактам харассмента.

Представители акыйкатчи в Ошской области направили материалы в прокуратуру для проверки. После вмешательства омбудсмена провели внутреннее расследование. Командиру объявили выговор за грубое отношение к подчиненной, а в учебном заведении к двум охранникам применены дисциплинарные меры.
Материалы по теме
Правозащитница заявила о цифровом харассменте со стороны юриста
90 историй. В Бишкеке вышла книга о харассменте в общественном транспорте
Не молчать и не бояться. Как бороться с харассментом на работе и в транспорте
Давайте не молчать! ПРООН призывает не быть равнодушными к харассменту
В Кыргызстане началась кампания против харассмента
Сексуальные домогательства на работе, или Как защитить себя от харассмента?
Популярные новости
Иностранцам упростят жизнь: в&nbsp;Кыргызстане хотят изменить правила получения ВНЖ Иностранцам упростят жизнь: в Кыргызстане хотят изменить правила получения ВНЖ
&laquo;Землю забирают тихо&raquo;. Как жители Бишкека теряют участки у&nbsp;своих домов «Землю забирают тихо». Как жители Бишкека теряют участки у своих домов
При повышении зарплаты педагогам в&nbsp;Кыргызстане ввели единый коэффициент При повышении зарплаты педагогам в Кыргызстане ввели единый коэффициент
Хотели как лучше, не&nbsp;вышло. Парковка мэрии на&nbsp;Орто-Сайском рынке стала квестом Хотели как лучше, не вышло. Парковка мэрии на Орто-Сайском рынке стала квестом
Бизнес
Почему сделки внутри lalafo&nbsp;&mdash; это надежно? Главное с&nbsp;выступления на&nbsp;CYBERTOR Почему сделки внутри lalafo — это надежно? Главное с выступления на CYBERTOR
Simbank: как получать международные переводы Astrasend без визита в&nbsp;банк Simbank: как получать международные переводы Astrasend без визита в банк
Без квитанций и&nbsp;очередей: платежи Минприроды перевели в&nbsp;онлайн Без квитанций и очередей: платежи Минприроды перевели в онлайн
О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в&nbsp;одном приложении О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в одном приложении
