В Кыргызстане сотрудник милиции пожаловалась на давление и домогательства

В Кыргызстане после жалобы старшины милиции на давление и домогательства на работе институт акыйкатчи инициировал проверку — нарушения подтвердились частично. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

Акыйкатчи Джамиля Джаманбаева призвала госорганы строго соблюдать право сотрудников на личную неприкосновенность, безопасные условия труда и равенство. Она подчеркнула, что любые формы харассмента — от сексуальных домогательств до морального давления — недопустимы и противоречат как законодательству страны, так и международным обязательствам.

Поводом стало обращение старшины милиции М.Б., заявившей о систематическом давлении со стороны коллег.

По ее словам, сотрудники, занимающие более высокие должности, допускали публичные оскорбления и унижения. В одном из случаев командир, зайдя с проверкой, начал нецензурно выражаться в ее адрес. Обращения к руководству, утверждает заявительница, не дали результата, а давление только усилилось.

М.Б. пожаловалась и на поведение охранников учебного заведения, где она несла службу. По ее словам, они пытались «сводить» ее со знакомыми, включали непристойные видео и даже не пускали на рабочее место.

По данным института акыйкатчи, за 2025 год поступило два обращения по фактам харассмента.

Представители акыйкатчи в Ошской области направили материалы в прокуратуру для проверки. После вмешательства омбудсмена провели внутреннее расследование. Командиру объявили выговор за грубое отношение к подчиненной, а в учебном заведении к двум охранникам применены дисциплинарные меры.