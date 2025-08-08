Президент дал старт строительству горнолыжного кластера «Ала-Тоо Резорт»

В ущелье Жыргалан Иссык-Кульской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное началу строительства горнолыжного кластера «Ала-Тоо Резорт». В церемонии закладки капсулы принял участие президент Садыр Жапаров. Об этом сообщили в пресс-службе Жогорку Кенеша.
После показа видеоролика о проекте горнолыжного кластера Садыр Жапаров выступил с речью, в которой поздравил всех присутствующих с официальным стартом строительства крупного туристического центра.
По окончании официальной части президент заложил в фундамент центра капсулу, символизирующую начало масштабного проекта. Участники мероприятия также познакомились с этноярмаркой и стали свидетелями культурной программы.
Справка
Проект «Ала‑Тоо Резорт» — амбициозный государственный проект по созданию крупнейшего горнолыжного кластера в Центральной Азии. Он охватывает три основные зоны — «Жыргалан», «Ак‑Булак» и «Боз‑Учук» в Иссык‑Кульской области. Общая протяженность лыжных трасс составит примерно 250 километров, а курорт будет принимать до 2 миллионов туристов в год и создаст более 4,6 тысячи рабочих мест. На первом этапе — в Жыргалане — подготовлено 1 тысяча 624 гектара под курортную инфраструктуру: трассы, канатные дороги, подстанция, инженерные сети.