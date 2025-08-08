Президент дал старт строительству горнолыжного кластера «Ала-Тоо Резорт»

В ущелье Жыргалан Иссык-Кульской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное началу строительства горнолыжного кластера «Ала-Тоо Резорт». В церемонии закладки капсулы принял участие президент Садыр Жапаров. Об этом сообщили в пресс-службе Жогорку Кенеша.

В мероприятии также приняли участие руководитель депутатской группы «Элдик» Акылбек Тумонбаев, руководитель управделами Каныбек Туманбаев, директор государственного предприятия «Ала-Тоо Резорт» Жаркынбек Максутов, полномочный представитель главы государства в Иссык-Кульской области Бакытбек Жетигенов, а также местные жители.

После показа видеоролика о проекте горнолыжного кластера Садыр Жапаров выступил с речью, в которой поздравил всех присутствующих с официальным стартом строительства крупного туристического центра.

По окончании официальной части президент заложил в фундамент центра капсулу, символизирующую начало масштабного проекта. Участники мероприятия также познакомились с этноярмаркой и стали свидетелями культурной программы.