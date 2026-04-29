Онкобольные ночуют на вокзалах и в аэропорту из-за очередей на лучевую терапию

Депутат Жогорку Кенеша Мавлюда Калбердиева подняла вопрос о состоянии онкологической помощи в регионах.
По ее словам, в Ошской межобластной онкологической больнице отсутствует оборудование для лучевой терапии. Из-за этого пациенты из трех южных областей вынуждены ехать за лечением в Бишкек.
Однако в столице ситуация не менее сложная. Из-за огромного потока пациентов образуются очереди на 10–15 дней. Парламентарий подчеркнула, что приехавшим из регионов больным негде жить, и люди вынуждены ночевать на автовокзалах и в аэропорту, приходя в больницу на процедуры.
«Пока мы здесь обсуждаем, возможно, еще один наш гражданин уходит из жизни из-за отсутствия своевременной помощи и техники. В Оше необходимо в кратчайшие сроки установить современное онкологическое оборудование», — заявила Мавлюда Калбердиева, призвав кабмин к немедленным действиям.