Власть

Онкобольные ночуют на вокзалах и в аэропорту из-за очередей на лучевую терапию

Депутат Жогорку Кенеша Мавлюда Калбердиева подняла вопрос о состоянии онкологической помощи в регионах.

По ее словам, в Ошской межобластной онкологической больнице отсутствует оборудование для лучевой терапии. Из-за этого пациенты из трех южных областей вынуждены ехать за лечением в Бишкек.

Однако в столице ситуация не менее сложная. Из-за огромного потока пациентов образуются очереди на 10–15 дней. Парламентарий подчеркнула, что приехавшим из регионов больным негде жить, и люди вынуждены ночевать на автовокзалах и в аэропорту, приходя в больницу на процедуры.

скриншот с прямого эфира
Фото скриншот с прямого эфира. Мавлюда Калбердиева
Депутат привела данные по обеспеченности оборудованием. Согласно международным стандартам, один аппарат лучевой терапии должен приходиться на 200–300 тысяч населения. В Кыргызстане на 7 миллионов жителей фактически работает лишь один современный комплекс в Бишкеке, что и создает критические очереди.

«Пока мы здесь обсуждаем, возможно, еще один наш гражданин уходит из жизни из-за отсутствия своевременной помощи и техники. В Оше необходимо в кратчайшие сроки установить современное онкологическое оборудование», — заявила Мавлюда Калбердиева, призвав кабмин к немедленным действиям.
