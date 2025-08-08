Использование контрацептивов в Кыргызстане снижается. Об этом 24.kg сообщила директор ОФ «Альянс планирования семьи» Бактыгуль Бозгорпоева.

По ее словам, десять лет назад примерно 35 процентов женщин использовали средства защиты от нежелательной беременности. Сейчас их меньше на 15 процентов.

Это говорит о том, что многие женщины не предохраняются или же используют биологические методы контрацепции либо делают аборты.

В том числе снижение показателя связано с дороговизной защитных средств. До 2015 года КР получал контрацептивы бесплатно от Фонда народонаселения ООН.

«Сейчас из бюджета Минздрава выделяется 12,5 миллиона сомов в год на закуп контрацептивных средств (таблетки или внутриматочная спираль) для женщин из медико-социальной группы риска, которым нельзя рожать по тем или иным причинам. Лишь более 120 тысяч женщин получают средства контрацепции бесплатно, а женщин репродуктивного возраста около 1,8 миллиона. Не всем это по карману. К примеру, гормональные таблетки обойдутся примерно в 600 сомов в месяц, а внутриматочная спираль до 12 тысяч сомов», — сказала Бактыгуль Бозгорпоева.

Она отметила, что из-за отсутствия доступа к контрацепции и несоблюдения рекомендуемого интервала между беременностями около 9 процентов женщин рожают дважды в год.

В таких случаях чаще регистрируется материнская смертность, поскольку роженицы не успевают восстановиться. В КР большой процент женщин страдает анемией.

Бактыгуль Бозгорпоева подчеркнула, что планирование семьи — это не ограничение рождаемости, а один из компонентов репродуктивного здоровья.

«Соблюдение интервала между родами позволяет родить здоровых, желанных детей и сохранить жизнь и здоровье матери. Если женщина вышла замуж в 20 лет, то до 45-49 лет с соблюдением интервала в 2-2,5 года она может родить семерых-восьмерых», — сказала глава альянса.

Она добавила, что в стране нет контрацептивной культуры. Многие граждане не знают о видах контрацептивов, правилах их применения, в итоге это может привести к незапланированной беременности. Врачи из-за высокой загруженности не всегда могут донести полную информацию до женщин.

«Для рождения здорового поколения нужен институт семьи, должны работать кабинеты планирования семьи, школы родителей, где будет вестись подготовка к беременности и родам. В этот вопрос должны быть вовлечены не только сотрудники здравоохранения, но и социальные работники и представители других ведомств», — резюмировала Бактыгуль Бозгорпоева.