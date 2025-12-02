Китай вводит налоги на презервативы, чтобы стимулировать рождаемость

Власти Китая в рамках политики стимулирования рождаемости возвращают с 1 января 2026 года налог в размере 13 процентов на средства контрацепции, в том числе на презервативы. Об этом со ссылкой на пересмотренный недавно закон о налоге на добавленную стоимость (НДС) сообщает Bloomberg.

Фото иллюстративное

С 1993 года, когда в Китае действовала политика «одна семья — один ребенок», рождаемость строго контролировалась, противозачаточные средства не облагались налогами. Однако теперь стране угрожает противоположная проблема.

Население сокращается третий год подряд из-за малого числа рождений. В 2024-м в КНР зарегистрированы 9,54 миллиона детей, хотя десять лет назад их количество было в два раза больше.

Одновременно с возвращением налогообложения средств контрацепции от НДС освобождаются услуги детских садов и яслей, по уходу за престарелыми и инвалидами, а также службы, связанные с бракосочетанием. Изменения знаменуют собой резкий поворот в демографической политике.

Как отмечается в материале, желание Пекина стимулировать рождаемость сталкивается с тем фактом, что страна остается одной из самых дорогих для воспитания детей. Из-за проблем с занятостью и нестабильности на рынке труда молодые люди зачастую считают расходы слишком высокими и не хотят тратить деньги на семейную жизнь.

Демографы указывают, что вряд ли изменения в НДС смогут переломить ситуацию, но они станут символом попытки властей изменить отношение общества к деторождению. Другие отмечают, что в условиях резкого роста заболеваемости ВИЧ в Китае недоступность презервативов может привести к результатам, противоположным тем, каких ожидают власти.