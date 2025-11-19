В перинатальном центре Бишкека за 10 месяцев 2025 года родилось 118 двоен

За 10 месяцев 2025 года в городском перинатальном центре (ГПЦ) Бишкека зарегистрировано 9 тысяч 84 родов и 9 тысяч 128 новорожденных, среди них — 118 двоен и 750 недоношенных детей.

По данным пресс-центра Минздрава, через отделение реанимации прошло 950 малышей, а уровень летальности составил всего 2,1 процента.

В отделение патологии новорожденных поступило 935 детей, в том числе 64 переведенных из других роддомов. После необходимой медицинской помощи домой выписаны 924 ребенка.

В Кыргызстане около 12 тысяч малышей в год появляются на свет раньше срока

ГПЦ — одно из ведущих учреждений вторичного уровня, где оказывают высококвалифицированную помощь беременным с физиологическими, преждевременными и осложненными родами, а также новорожденным, больным и недоношенным детям с массой тела от 500 граммов и выше.

Для выхаживания таких малышей здесь созданы специальные условия: современное отделение реанимации на 18 коек, оснащенное аппаратами ИВЛ, СРАР, кувезами и реанимационными системами, а также отделение второго этапа выхаживания.