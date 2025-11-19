17:34
USD 87.45
EUR 101.36
RUB 1.07
Общество

В перинатальном центре Бишкека за 10 месяцев 2025 года родилось 118 двоен

За 10 месяцев 2025 года в городском перинатальном центре (ГПЦ) Бишкека зарегистрировано 9 тысяч 84 родов и 9 тысяч 128 новорожденных, среди них — 118 двоен и 750 недоношенных детей.

По данным пресс-центра Минздрава, через отделение реанимации прошло 950 малышей, а уровень летальности составил всего 2,1 процента.

В отделение патологии новорожденных поступило 935 детей, в том числе 64 переведенных из других роддомов. После необходимой медицинской помощи домой выписаны 924 ребенка.

Читайте по теме
В Кыргызстане около 12 тысяч малышей в год появляются на свет раньше срока

ГПЦ — одно из ведущих учреждений вторичного уровня, где оказывают высококвалифицированную помощь беременным с физиологическими, преждевременными и осложненными родами, а также новорожденным, больным и недоношенным детям с массой тела от 500 граммов и выше.

Для выхаживания таких малышей здесь созданы специальные условия: современное отделение реанимации на 18 коек, оснащенное аппаратами ИВЛ, СРАР, кувезами и реанимационными системами, а также отделение второго этапа выхаживания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351524/
просмотров: 70
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане около 12 тысяч малышей в год появляются на свет раньше срока
В Минтруда КР рассказали об основных целях демографической политики до 2040 года
Отсутствующий препарат для недоношенных детей поступит в роддома КР в сентябре
В роддомах КР отсутствует жизненно необходимый препарат для недоношенных детей
Использование контрацептивов в Кыргызстане снижается
Миллионы за многодетность. Помогут ли выплаты увеличить население Кыргызстана?
В Кыргызстане снизилась рождаемость
В КР средний возраст матери при рождении ребенка составляет 28 лет
Население КР на начало 2025 года составило 7 миллионов 282 тысячи человек
Снижение рождаемости связано с ростом стоимости жизни и тревогой о будущем — ООН
Популярные новости
ГУОБДД напомнило водителям о&nbsp;запрете на&nbsp;установку LED-фар ГУОБДД напомнило водителям о запрете на установку LED-фар
В&nbsp;части Бишкека отключат подачу питьевой воды В части Бишкека отключат подачу питьевой воды
Экономия электроэнергии. После нагоняя президента мэр Оша разрешил работать кафе Экономия электроэнергии. После нагоняя президента мэр Оша разрешил работать кафе
Пожар на&nbsp;Айтматова. Президента просят выделить пострадавшим жилье от&nbsp;ГИК Пожар на Айтматова. Президента просят выделить пострадавшим жилье от ГИК
Бизнес
Тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo;&nbsp;&mdash; это стабильная связь и&nbsp;выгода для госслужащих Тариф «О!Мамлекеттик» — это стабильная связь и выгода для госслужащих
&laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; особая поддержка тем, кто служит стране каждый день «Мамлекеттик» от MEGA — особая поддержка тем, кто служит стране каждый день
Сто тысяч сомов в&nbsp;подарок за&nbsp;оплату в&nbsp;автобусе! Главный приз: квартира в&nbsp;Бишкеке Сто тысяч сомов в подарок за оплату в автобусе! Главный приз: квартира в Бишкеке
Переводы в&nbsp;Узбекистан теперь доступны через приложение &laquo;Элкарт Мобайл&raquo; Переводы в Узбекистан теперь доступны через приложение «Элкарт Мобайл»
19 ноября, среда
17:25
В перинатальном центре Бишкека за 10 месяцев 2025 года родилось 118 двоен В перинатальном центре Бишкека за 10 месяцев 2025 года...
17:12
С начала года на дорогах Кыргызстана зафиксировано почти миллион нарушений
17:10
Где построят новый ипподром, рассказал мэр Бишкека
17:09
В Бишкеке начали устанавливать главную новогоднюю елку
17:06
Гендиректора фирмы и ее дочь подозревают в хищении $1,47 миллиона. Их задержали