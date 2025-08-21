22:41
USD 87.45
EUR 101.92
RUB 1.09
Общество

В Минтруда КР рассказали об основных целях демографической политики до 2040 года

Кыргызстан разрабатывает План мероприятий по реализации первого этапа Концепции демографической политики до 2040 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

Отмечается, что 21 августа в ведомстве состоялась встреча с представителями государственных органов и международными экспертами, посвященная разработке плана мероприятий по реализации I этапа (2026–2030 годы) Концепции демографической политики.

Первый заместитель министра Ализа Солтонбекова отметила, что в ближайшие годы Кыргызстан вступает в «демографическое окно возможностей», когда высокий удельный вес трудоспособного населения создает условия для эффективных инвестиций в человеческий капитал.

По данным ведомства, основные цели демографической политики включают:

• сохранение и приумножение нации;
• поддержание рождаемости на уровне не ниже 2,15 ребенка на женщину;
• увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 79 лет;
• снижение смертности, особенно среди трудоспособного населения;
• укрепление института семьи;
• создание достойных рабочих мест и изменение миграционных тенденций.

Для достижения этих целей планируется реализация комплекса мер в сферах образования, здравоохранения, социальной политики, экономики и миграции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340545/
просмотров: 138
Версия для печати
Материалы по теме
Использование контрацептивов в Кыргызстане снижается
Миллионы за многодетность. Помогут ли выплаты увеличить население Кыргызстана?
В Кыргызстане снизилась рождаемость
В КР средний возраст матери при рождении ребенка составляет 28 лет
Население КР на начало 2025 года составило 7 миллионов 282 тысячи человек
Снижение рождаемости связано с ростом стоимости жизни и тревогой о будущем — ООН
Камчыбек Ташиев: Нас должно стать 10 миллионов как можно раньше
В Кыргызстане утвердили концепцию демографической политики до 2040 года
В России наблюдается значительный рост числа родителей из стран Центральной Азии
Рождаемость в России снизилась до минимального уровня с конца XVIII века
Популярные новости
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Мы&nbsp;не&nbsp;скот! Крик души, или Что творится на&nbsp;границе между&nbsp;КР и&nbsp;РУз Мы не скот! Крик души, или Что творится на границе между КР и РУз
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Мэра и&nbsp;вице-мэра Бишкека на&nbsp;дороге остановили для разборок Мэра и вице-мэра Бишкека на дороге остановили для разборок
Бизнес
KOICA запускает проект по&nbsp;улучшению качества воздуха в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA запускает проект по улучшению качества воздуха в Кыргызской Республике
Начните учебный год с&nbsp;экономией 1500 сомов&nbsp;&mdash; подключайте &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О! Начните учебный год с экономией 1500 сомов — подключайте «Семья Премиум» от О!
MegaPay: оплата детсадов в&nbsp;пару кликов без комиссии и&nbsp;очередей MegaPay: оплата детсадов в пару кликов без комиссии и очередей
&laquo;Элдик Банк&raquo;: новый этап в&nbsp;развитии цифровой экономики страны «Элдик Банк»: новый этап в развитии цифровой экономики страны
21 августа, четверг
22:34
В КР планируют создать школу цифровых технологий в партнерстве со «Сбербанком» В КР планируют создать школу цифровых технологий в парт...
22:18
В Минтруда КР рассказали об основных целях демографической политики до 2040 года
22:00
Если едете за рубеж. Адреса и телефоны посольств и консульств Кыргызстана
21:37
Журнал Vogue выбрал победителя конкурса собак-моделей Dogue
21:11
В Оше может появиться улица в честь казахского поэта Абая Кунанбаева