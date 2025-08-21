В Минтруда КР рассказали об основных целях демографической политики до 2040 года

Кыргызстан разрабатывает План мероприятий по реализации первого этапа Концепции демографической политики до 2040 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

Отмечается, что 21 августа в ведомстве состоялась встреча с представителями государственных органов и международными экспертами, посвященная разработке плана мероприятий по реализации I этапа (2026–2030 годы) Концепции демографической политики.

Первый заместитель министра Ализа Солтонбекова отметила, что в ближайшие годы Кыргызстан вступает в «демографическое окно возможностей», когда высокий удельный вес трудоспособного населения создает условия для эффективных инвестиций в человеческий капитал.

По данным ведомства, основные цели демографической политики включают:

• сохранение и приумножение нации;

• поддержание рождаемости на уровне не ниже 2,15 ребенка на женщину;

• увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 79 лет;

• снижение смертности, особенно среди трудоспособного населения;

• укрепление института семьи;

• создание достойных рабочих мест и изменение миграционных тенденций.

Для достижения этих целей планируется реализация комплекса мер в сферах образования, здравоохранения, социальной политики, экономики и миграции.