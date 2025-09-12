20:29
Общество

США уничтожили контрацептивы на $10 миллионов — они предназначались бедным

США уничтожили контрацептивы на $10 миллионов, ранее закупленные для женщин в странах с низким уровнем дохода. Об этом сообщает газета The New York Times.

Уточняется, что власти Соединенных Штатов уничтожили противозачаточные таблетки, внутриматочные спирали и гормональные имплантаты общей стоимостью $9,7 миллиона со ссылкой на представителя Агентства США по международному развитию (USAID).

«Президент Трамп привержен защите жизни нерожденных детей во всем мире. Администрация больше не будет поставлять противозачаточные средства, вызывающие аборты, под видом иностранной помощи», — говорится в заявлении USAID.

После того как США сократили большую часть своей иностранной помощи, средства контрацепции несколько месяцев пролежали на складе в Бельгии, поскольку Госдеп заявил, что контрацепция «не спасает жизни», а США больше не намерены финансировать закупку противозачаточных средств для бедных стран.

Семь различных организаций были готовы взять на себя часть или все средства контрацепции и покрыть расходы на их хранение, транспортировку и распределение. Несколько международных организаций, например, Фонд Гейтса, предлагали купить или принять средства в дар. Сотрудники USAID предлагали Госдепу продать медицинские товары Фонду ООН в области народонаселения, что позволило бы вернуть миллионы потраченных средств.

Однако администрация Дональда Трампа решила уничтожить все средства контрацепции, потратив на это примерно $167 тысяч.
