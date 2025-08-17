11:19
Снижает риск рака и смертность. Гинеколог о методах и плюсах контрацепции

Контрацепция снижает количество высокорисковых беременностей на 40 процентов — помогает предотвращать осложнения, снижает материнскую смертность и позволяет женщинам самостоятельно планировать беременность.

О том, какие методы контрацепции существуют, а также об их эффективности 24.kg рассказала директор ОФ «Альянс планирования семьи» Бактыгуль Бозгорпоева.

1

Какие есть методы предохранения от нежелательной беременности?

Барьерный метод контрацепции: 

  • презервативы, как мужские, так и женские, вагинальные диафрагмы, колпачки.

Гормональный метод:

  • комбинированные оральные контрацептивы — таблетки, содержащие гормоны, важно принимать в одно и то же время без пропусков;
  • пластырь — наклеивается на кожу, меняется раз в неделю;
  • импланты — подкожные капсулы, действующие до трех-пяти лет;
  • вагинальное кольцо — вводится каждые три недели;
  • внутриматочная спираль — ставится на 3, 5, 10 лет в зависимости от разновидности.

Химический метод:

  • спермициды (кремы, гели, свечи).

Хирургический метод:

  • стерилизация — процедура, во время которой перерезаются маточные трубы у женщин или семявыносящие каналы у мужчин. Обеспечивает надежную защиту от нежелательной беременности, но требует хирургического вмешательства. Это необратимо и не защищает от инфекций.

Естественные (физиологические) методы:

  • Календарный метод: удобен только для женщин с регулярным менструальным циклом. Во время «опасных» для зачатия дней надо воздерживаться от половых контактов или использовать другой метод контрацепции. Не имеет побочных эффектов, но малоэффективен.
  • Прерванный половой акт — прекращение полового сношения до выброса спермы. Это неэффективный метод предохранения от нежелательной беременности, поскольку до выброса спермы (эякуляции) может выделяться немного семенной жидкости со сперматозоидами. Даже при небольшом количестве созревшая яйцеклетка может быть оплодотворена.
  • Грудное вскармливание — эффективно, если прошло не более шести месяцев после родов, женщина кормит исключительно грудью (без длинных перерывов, без докорма смесью или прикорма) и менструации еще не возобновились.

В республике в аптечных сетях в достаточном количестве три вида контрацептивов: презервативы, таблетированные препараты и внутриматочные спирали. 

2

Какие методы наиболее популярны в Кыргызстане?

На первом месте по частоте использования - презервативы, на втором - внутриматочная спираль, на третьем – таблетки, далее – другие методы контрацепции. В мире больше всего распространены гормональные контрацептивы. 

3

Какие из них наиболее эффективны?

До 99 процентов результата дают внутриматочные спирали и гормональные контрацептивы. Если правильно использовать презервативы, их эффективность, по последним данным, достигает 82 процентов. Но только презерватив может предотвратить передачу ВИЧ и половых инфекций.  

4

Что такое экстренная контрацепция?

Есть методы предупреждения нежелательной беременности после незащищенного полового акта, применяемые чаще как экстренная контрацепция в виде таблеток и спиралей. Их можно применять при незащищенном половом контакте, наличии сомнений в эффективности использованных контрацептивных средств, сексуальном насилии, если при этом не использовали контрацептивы.

Важно знать, что такие методы рекомендуется применять в течение 24-72 часов при использовании таблеток и пяти суток при спирали после незащищенного полового акта. 

Чем раньше это сделали, тем выше эффективность.

Самостоятельно принимать экстренную контрацепцию не рекомендуется – это ударная доза гормонов, которая может привести к нарушению гормонального фона. 

Молодежь об этом не знает и может злоупотреблять приемом таких средств экстренной контрацепции. 

За год такой метод нельзя использовать более двух-трех раз.  

5

С какого возраста можно использовать гормональные контрацептивы? 

С наступления репродуктивного возраста, но при отсутствии противопоказаний. Ограничений для подростков тоже нет. Во всем мире выбор за женщиной.    

6

Какие могут быть противопоказания у таблеток?

Наличие проблем с кроветворной системой, новообразования, тяжелые заболевания печени, почек, и если женщина выкуривает до 20 сигарет в день (приводит к сосудистым нарушениям). В инструкции к оральным контрацептивам указан весь перечень противопоказаний. 

7

Может ли длительное использование гормонов привести к бесплодию?

Нет, это мифы, иначе весь мир не применял бы их.

Во всех развитых странах гормональные контрацептивы на первом месте по популярности, а в Кыргызстане только на третьем из-за неполной информированности женщин.

Плюс гормональных контрацептивов еще и в том, что они до 20 процентов предотвращают онкологические заболевания органов малого таза (эндометрия, яичников, шейки матки).

Кроме того, уменьшают объем менструальной крови. Это актуально для КР, где больше половины женщин страдают анемией. При внутриматочной спирали, наоборот, увеличиваются потери крови.  

8

Приводят ли гормоны к набору веса?

Нет. Этот миф остался с 1970-1980-х, когда только начали выпускать оральные контрацептивы и содержание гормонов было высоким.

Не исключено, что такие препараты могут повысить аппетит, но все зависит от женщин — при умеренном аппетите лишний вес не грозит. 

9

Как религиозные и культурные установки влияют на выбор методов предохранения?

Во многих религиозных сообществах есть такое понятие «сколько бог дал». В основном в таких семьях супруги используют календарный, биологический метод, прерванный половой акт.

Хотя в религии использование контрацептивов не запрещается: если это касается здоровья женщины, она может применять их.

Некоторые женщины в КР умудрялись спринцеваться растворенным аспирином и считают прерванный половой акт или кормление грудью эффективным на 100 процентов.  

10

Мужчины в Кыргызстане вовлечены в вопросы планирования семьи?

В последние годы отмечается тенденция, когда мужчины ходят с супругами в поликлинику, проводят гендер-пати, гуляют с детьми. Это здорово. Но многие мужчины, особенно старшего поколения, все еще не вовлекаются в планирование семьи и выбор контрацептивов. Почему-то это считается ответственностью женщины.  

11

Нужны ли в школах уроки о репродуктивном здоровье?

Да, нужно и важно просвещать молодежь о том, что можно и нельзя, когда начинать половую жизнь, чем чревата беременность в раннем возрасте и так далее.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339170/
просмотров: 129
