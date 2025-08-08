В Кыргызстане на базе пяти университетов с особым статусом в рамках проекта «Качество и инновации в высшем образовании» создадут новые передовые лаборатории. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра науки, высшего образования и инноваций Нурлан Омуров.

По его словам, на базе Кыргызской государственной медицинской академии будет создан центр биомедицинских исследований и инноваций, который откроет три лаборатории: молекулярно-генетическую, морфологическую и по биоэквивалетности лекарственных средств.

Используя результаты исследований на современном оборудовании, в КГМА будут готовить кадры для медицины по новым академическим программам: «Биомедицина», «Биотехнологии», «Лабораторная генетика», «Питание», «Медицинская инженерия», «Патоморфология».

На базе Ошского госуниверситета появится центр исследования онкологических заболеваний, где откроется гистологическая, иммуно-гистохимическая лаборатория. Для исследований рака закупят цифровой аппарат маммографии, цифровую ангиографическую систему с комплектацией с искусственным интеллектом (ИИ), магнитно-резонансный томограф.

На базе Кыргызского государственного технического университета будет создан центр прикладного ИИ и кибербезопасности. В нем будет пять лабораторий, в том числе прикладного ИИ, кибербезопасности и промышленной автоматизации. Еще в одной лаборатории планируются изучение и исследование прикладных задач в сферах образования, медицины, чрезвычайных ситуаций (оползни, прорыв-опасность горных озер) и других секторов экономики.

На базе Кыргызского национального аграрного университета создадут центр исследования и инноваций по продовольственной и биологической безопасности, в котором будут две лаборатории — научно-производственная In vitro и диагностических тест-систем и биопрепаратов.

Также в КНАУ организуют промышленное производство отечественных диагностических (ПЦР, ИФА и другие) тест-систем и безвирусного посадочного материала растений с их последующей коммерциализацией.

В Кыргызском национальном университете откроют центр исследований в области водной, химической и экологической безопасности, который откроет три лаборатории: экологическую, химико-аналитическую и микробиологическую.

Там намерены проводить комплексные гидрологические, микробиологические исследования природных вод, исследования водных организмов молекулярно-генетическими методами, химический анализ загрязнителей.