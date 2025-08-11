Гранты для вузов Кыргызстана. Срок приема заявок продлен до 21 августа

Срок приема заявок на гранты, финансируемые Академическим инновационным фондом, продлен до 21 августа. Об этом сообщает Министерство науки, высшего образования и инноваций.

По данным ведомства, завершение первого этапа планировалось на 14 августа 2025 года, однако из-за летних отпусков срок продлили.

Это даст возможность многим университетам и научным коллективам подготовить качественные и конкурентоспособные концепции.

Напомним, максимальная сумма гранта составляет $200 тысяч, срок реализации одного субпроекта — до 36 месяцев (трех лет). Общий бюджет грантовой программы АИФ — около $4 миллионов.

Приоритетными направлениями являются проекты, связанные с изменением климата, зелеными технологиями и инициативами, возглавляемыми женщинами-исследователями. Такой подход отражает приверженность принципам устойчивого развития, инклюзивности и гендерного равенства.

После окончания приема заявок авторов лучших идей, соответствующих критериям отбора, пригласят ко второму этапу. Он продлится до 30 октября этого года, в течение которого участники подготовят детальные предложения.

Конкурс проводится в рамках проекта «Качество и инновации в высшем образовании».