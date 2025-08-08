В Кыргызстане реформируют высшее образование на кредит в $25 миллионов

В Кыргызстане запускают системную реформу высшего образования. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра науки, высшего образования и инноваций Нурлан Омуров.

По его словам, создаются центры исследований и инноваций (ЦИИ) в пяти вузах особого статуса, создан Академический инновационный фонд (АИФ), объявлен конкурс на выделение грантов преподавателям-исследователям вузов.

Проект «Качество и инновации в высшем образовании», запущенный министерством, предполагает внедрение передовой модели исследований через целевые вузы, вовлекая промышленный сектор, поддерживая научные исследования с помощью создания современных лабораторий, стартапов и исследовательских центров в вузах.

Проект ставит перед собой цель:

улучшение качества исследований и программ высшего образования для соответствия рынку труда;

укрепление партнерства между университетами, бизнесом и международным академическим пространством;

расширение возможностей для уязвимых групп населения.

Для повышения качества и актуальности исследовательских, инновационных и учебных программ в выбранных вузах создаются ЦИИ для сотрудничества между исследователями в приоритетных областях, имеющих большое значение для национальной экономики. С целью содействия исследованиям и инновациям создан АИФ — будет предоставлять гранты на конкурсной основе (до $200 тысяч в течение трех лет) государственным и частным вузам.

Кроме того, проект намерен финансировать техническую помощь, наращивание потенциала и консультационные мероприятия по улучшению систем обеспечения качества и аккредитации вузов. Основное внимание будет уделяться внешним институциональным и программным аккредитациям вузов, а также их внутренним подразделениям самооценки и обеспечения качества.

Благодаря проекту молодые исследователи смогут развивать науку, не покидая страну, — с доступом к передовым лабораториям, профессиональной поддержкой и глобальными академическими связями. Научные идеи будут воплощаться в реальные экономические продукты, стартапы, внедрение технологий и прикладные разработки, которые могут стать двигателями роста экономики и инноваций в стране.

Бюджет проекта в размере $25 миллионов одобрен советом директоров Всемирного банка для КР 31 января прошлого года. Реализация осуществляется на основании Соглашения о финансировании между Кыргызстаном и Международной ассоциацией развития, ратифицированного законом КР от 24 июля 2024-го.

Кредит, напомним, беспроцентный. Средства предоставляются на 50 лет с 10-летним льготным периодом.