10:42
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.10
Общество

В Кыргызстане реформируют высшее образование на кредит в $25 миллионов

В Кыргызстане запускают системную реформу высшего образования. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра науки, высшего образования и инноваций Нурлан Омуров.

По его словам, создаются центры исследований и инноваций (ЦИИ) в пяти вузах особого статуса, создан Академический инновационный фонд (АИФ), объявлен конкурс на выделение грантов преподавателям-исследователям вузов.

Проект «Качество и инновации в высшем образовании», запущенный министерством, предполагает внедрение передовой модели исследований через целевые вузы, вовлекая промышленный сектор, поддерживая научные исследования с помощью создания современных лабораторий, стартапов и исследовательских центров в вузах.

Проект ставит перед собой цель:

  • улучшение качества исследований и программ высшего образования для соответствия рынку труда;
  • укрепление партнерства между университетами, бизнесом и международным академическим пространством;
  • расширение возможностей для уязвимых групп населения.

Для повышения качества и актуальности исследовательских, инновационных и учебных программ в выбранных вузах создаются ЦИИ для сотрудничества между исследователями в приоритетных областях, имеющих большое значение для национальной экономики. С целью содействия исследованиям и инновациям создан АИФ — будет предоставлять гранты на конкурсной основе (до $200 тысяч в течение трех лет) государственным и частным вузам.

Читайте по теме
Стимул для исследований. Преподаватели вузов в КР могут выиграть до $200 тысяч

Кроме того, проект намерен финансировать техническую помощь, наращивание потенциала и консультационные мероприятия по улучшению систем обеспечения качества и аккредитации вузов. Основное внимание будет уделяться внешним институциональным и программным аккредитациям вузов, а также их внутренним подразделениям самооценки и обеспечения качества.

Благодаря проекту молодые исследователи смогут развивать науку, не покидая страну, — с доступом к передовым лабораториям, профессиональной поддержкой и глобальными академическими связями. Научные идеи будут воплощаться в реальные экономические продукты, стартапы, внедрение технологий и прикладные разработки, которые могут стать двигателями роста экономики и инноваций в стране.

Бюджет проекта в размере $25 миллионов одобрен советом директоров Всемирного банка для КР 31 января прошлого года. Реализация осуществляется на основании Соглашения о финансировании между Кыргызстаном и Международной ассоциацией развития, ратифицированного законом КР от 24 июля 2024-го.

Кредит, напомним, беспроцентный. Средства предоставляются на 50 лет с 10-летним льготным периодом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338879/
просмотров: 204
Версия для печати
Материалы по теме
Биомедицина, ИИ, продбезопасность — что будут исследовать в пяти вузах КР
Минсельхоз возьмет у ЕБРР еще 2,25 миллиона евро на водоснабжение трех сел
Жогорку Кенеш одобрил введение самозапрета на заключение кредитной сделки
Депутаты ЖК против выделения ГИК $200 миллионов, предоставляемых Кореей
Корея предоставит Кыргызстану кредит в $500 миллионов для инвестпроектов
В Кыргызстане продолжится поэтапное внедрение 12-летней школы
Люди оставляют под залог машины, не сумев расплатиться за той в ресторане
Кыргызстан получит от Азиатского банка развития $22,5 миллиона
«Живу в лесу, готова совершить суицид». Женщина обратилась к Садыру Жапарову
Родственника замглавы МВД обвинили в мошенничестве. Ответ чиновника
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж? Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;восемь часов отключили телевидение и&nbsp;радио В Кыргызстане на восемь часов отключили телевидение и радио
Бизнес
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
Подключайте выгодный интернет от&nbsp;О! для путешествий&nbsp;&mdash; от&nbsp;90&nbsp;сомов Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов
Подключай eSIM от&nbsp;MEGA и&nbsp;получай 30&nbsp;ГБ интернета бесплатно Подключай eSIM от MEGA и получай 30 ГБ интернета бесплатно
&laquo;Айыл Банк&raquo; дарит путевку на&nbsp;умру вкладчикам депозита &laquo;Мудараба&raquo; «Айыл Банк» дарит путевку на умру вкладчикам депозита «Мудараба»
8 августа, пятница
10:39
Взыскивать налоговые долги с электронных кошельков граждан предлагает Минэконом Взыскивать налоговые долги с электронных кошельков граж...
10:38
Биомедицина, ИИ, продбезопасность — что будут исследовать в пяти вузах КР
10:31
Все о выборах в одном месте — ЦИК запускает госпортал
10:20
В Кыргызстане реформируют высшее образование на кредит в $25 миллионов
10:20
Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии