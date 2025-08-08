В Кыргызстане чаще квалификацию повышают учителя школ, чем преподаватели вузов

Системного повышения квалификации для преподавателей высших учебных заведений в Кыргызстане нет. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил руководитель программы корпоративного образования Университета Центральной Азии (УЦА) Мырза Каримов, отвечая на вопрос 24.kg.

«За годы независимости, по моим грубым подсчетам, почти $1 миллиард потратили на образование — в основном школьное. К сожалению, некоторые учителя школ догнали и перегнали наших кандидатов и докторов наук, потому что для них постоянно проводятся какие-то обучающие тренинги и повышение квалификации», — сказал он.

Мырза Каримов посетовал, что планового повышения квалификации для преподавателей вузов в стране нет.

«Это наша беда. В союзные времена мы ездили на обучение каждые пять лет в Алматы, Ташкент, Москву, Санкт-Петербург. Сейчас же каждый вуз в КР проводит какое-то обучение, исходя из своих возможностей, но это не плановые программные мероприятия. Мы должны работать над этим и создать базу для повышения квалификации преподавателей вузов», — добавил он.

Заместитель министра науки, высшего образования и инноваций Нурлан Омуров добавил, что вопрос острой нехватки преподавателей в вузах «не высвечивается». По его словам, система высшего образования более гибкая: профессор может быть основным преподавателем в одном университете и по совместительству (на 0,25 ставки) преподавать в другом.

«Тем не менее если идет запуск новой образовательной программы или пересматривается госстандарт, то вузы должны привлекать специалистов из-за рубежа», — отметил замминистра.

В МНВОиИ надеются, что проект «Качество и инновации в высшем образовании», запущенный на кредитные средства, даст дополнительные знания и повысит профессиональный уровень преподавателей.