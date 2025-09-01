Онлайн или офлайн? Первокурсники о 15 днях дистанционного обучения в вузах

С 1 по 15 сентября 2025 года занятия во всех вузах и колледжах Кыргызстана проходят в онлайн-формате, за исключением медицинских направлений. Решение принято с целью оптимизации образовательного процесса в начале учебного года.

24.kg опросило студентов вузов, чтобы узнать, как они отнеслись к этой инициативе.

«Для первого курса это очень грустно, что 15 дней будем сидеть за компьютерами и не видеть своих новых однокурсников. Для остальных, думаю, это хорошо, что они дома обучаются», — поделилась одна из студенток.

Некоторые первокурсники отметили, что онлайн-формат создает сложности с восприятием материала: «Реально нужен физический или ментальный контакт, но через экран это непередаваемо. Я против онлайн-обучения, честно».

Другие отметили, что офлайн-занятия особенно важны в начале: «Вначале обучение должно быть в офлайн-формате, чтобы познакомиться с кураторами и группой. Онлайн можно продолжить позже, но первые дни — лучше очно».

Студенты также подчеркнули: «Две недели для нас будут пыткой, когда ищешь новых людей и новые знакомства».

При этом некоторые отметили положительные стороны: «С одной стороны, хорошо, что онлайн, можно закончить все свои дела, но лучше было бы в офлайн-режиме».