Для вузов в Кыргызстане разработают KPI

Для высших учебных заведений в Кыргызстане разработают KPI (ключевые показатели эффективности). Об этом 24.kg сообщил заместитель министра науки, высшего образования и инноваций Нурлан Омуров.
По его словам, в настоящее время в высшем образовании внедряются новые инициативы.
«С учетом специфики каждого вуза разработаем KPI и на основе этого уже сможем видеть эффективность университетов. Посмотрим также, какие ожидания от того или иного вуза у сферы образования, студентов, бенефициаров и так далее», — сказал чиновник.
Он добавил, что ведется работа по укрупнению высших учебных заведений, а ряд частных вузов работает над привлечением иностранных студентов.
Напомним, три региональных госуниверситета (Нарынский, Таласский и Баткенский) намерены присоединить к Кыргызскому национальному университету имени Жусупа Баласагына.
В 2022 году, согласно указу президента, реорганизовали ряд других государственных высших учебных заведений.
Перед первым туром приемной кампании в автоматизированной информационной системе «Абитуриент Online», через которую проводится зачисление будущих студентов, был указан 81 вуз. Ранее неоднократно звучали мнения о том, что количество вузов и студентов в КР нужно сокращать.