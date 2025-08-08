Большинство иностранных студентов, обучающихся в КР, из Индии и Пакистана

До 80-90 процентов иностранных студентов, обучающихся в Кыргызстане, приехали из дальнего зарубежья — Индии и Пакистана. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра науки, высшего образования и инноваций Нурлан Омуров.

По его словам, в основном они обучаются на медицинских направлениях.

Ранее кабинет министров утвердил изменения в порядок установления и применения тарифов на платные образовательные услуги. Все вузы, независимо от формы собственности, обязаны установить цену обучения для иностранных студентов-медиков не ниже $3 тысяч за один учебный год.

«Всего в вузах КР обучается около 222 тысяч студентов, из них иностранных граждан — около 35-37 тысяч», — сказал Нурлан Омуров.

Общее число преподавателей вузов он не уточнил.

Согласно обзору системы высшего образования в Кыргызстане за 2024 год, профессорско-педагогический состав вузов включает более 15 тысяч педагогов, в том числе более чем 1,1 тысячи докторов наук и более 12 тысяч кандидатов наук.

ГКНБ проводит проверки в вузах на наличие коррупционных рисков, по итогам которых отчисляют студентов, в том числе иностранных, не посещающих занятия или имеющих академическую задолженность.