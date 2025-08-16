Из вузов Джалал-Абада отчислены 2 тысячи 606 студентов

ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области в ходе проверки высших учебных заведений города выявлены факты фиктивного обучения студентов, находящихся за пределами страны и не участвующих в учебном процессе.

По результатам проверки отчислено 2 тысячи 606 студентов, в частности из Джалал-Абадского государственного университета (ЖАГУ) – 1 тысяча 142, в том числе 167 иностранных граждан, из Международного университета имени К.Ш.Токтомаматова (МНУ) – 895, из Современного международного университета (СМУ) – 497, из Центрально-Азиатского международного медицинского университета (ЦАММУ) – 58, а также из Джалал-Абадского международного университета (ЖАМУ) – 14.

Кроме того, за ненадлежащее исполнение обязанностей и отсутствие контроля освобождены от занимаемых должностей проректор по учебной работе МНУ имени К.Ш.Токтомаматова С.О., директор Института непрерывного обучения МНУ имени К.Ш.Токтомаматова Э.К., директор Института непрерывного обучения ЖАГУ С.А. и заведующий отделом практики и карьеры ЖАГУ З.К..

Также были проведены собрания с руководителями и профессорско-преподавательским составом указанных вузов с разъяснительно-профилактической работой по исключению коррупционных рисков.

Более того, инициировано внесение изменений в уставы вузов и положения о заочном обучении, расширения функций отделов практики и инспекции, а также учебных отделов для проведения встречных проверок до принятия отчетов о практике.