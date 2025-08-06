Из вузов Баткенской области отчислено более 2 тысяч студентов

Государственный комитет национальной безопасности сообщил об отчислении 2 тысяч 170 студентов из Баткенского государственного университета и его структур.
По данным ГКНБ, были установлены факты нарушения правил посещаемости и игнорирования требований высших и специализированных учебных заведений.
В результате были отчислены:
- из Баткенского государственного университета — 570 студентов;
- из Кызыл-Кийского гуманитарно-педагогического института имени Тайирова — 801;
- из Кызыл-Кийского института технологии, экономики и права — 380;
- из Сулюктинского гуманитарно-экономического института имени Машрабова — 171;
- из многопрофильного колледжа при БатГУ — 234;
- из колледжа педагогики и коммуникаций при БатГУ — 14.
В ГКНБ добавили, что продолжают работу по выявлению и пресечению коррупционных и иных противоправных проявлений в системе образования.
Ранее спецслужбы сообщали об отчислении сотен, а в некоторых случаях и тысяч студентов из вузов в Бишкеке, Оше, Нарыне, Иссык-Кульской области.