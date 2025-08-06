Из вузов Баткенской области отчислено более 2 тысяч студентов

Государственный комитет национальной безопасности сообщил об отчислении 2 тысяч 170 студентов из Баткенского государственного университета и его структур.

По данным ГКНБ, были установлены факты нарушения правил посещаемости и игнорирования требований высших и специализированных учебных заведений.

Фото ГКНБ КР. Баткенский государственный университет

В результате были отчислены:

из Баткенского государственного университета — 570 студентов;

из Кызыл-Кийского гуманитарно-педагогического института имени Тайирова — 801;

из Кызыл-Кийского института технологии, экономики и права — 380;

из Сулюктинского гуманитарно-экономического института имени Машрабова — 171;

из многопрофильного колледжа при БатГУ — 234;

из колледжа педагогики и коммуникаций при БатГУ — 14.

В ГКНБ добавили, что продолжают работу по выявлению и пресечению коррупционных и иных противоправных проявлений в системе образования.

Ранее спецслужбы сообщали об отчислении сотен, а в некоторых случаях и тысяч студентов из вузов в Бишкеке, Оше, Нарыне, Иссык-Кульской области.