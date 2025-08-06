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Из вузов Баткенской области отчислено более 2 тысяч студентов

Государственный комитет национальной безопасности сообщил об отчислении 2 тысяч 170 студентов из Баткенского государственного университета и его структур.

По данным ГКНБ, были установлены факты нарушения правил посещаемости и игнорирования требований высших и специализированных учебных заведений.

ГКНБ КР
Фото ГКНБ КР. Баткенский государственный университет

В результате были отчислены:

  • из Баткенского государственного университета — 570 студентов;
  • из Кызыл-Кийского гуманитарно-педагогического института имени Тайирова — 801;
  • из Кызыл-Кийского института технологии, экономики и права — 380;
  • из Сулюктинского гуманитарно-экономического института имени Машрабова — 171;
  • из многопрофильного колледжа при БатГУ — 234;
  • из колледжа педагогики и коммуникаций при БатГУ — 14.

В ГКНБ добавили, что продолжают работу по выявлению и пресечению коррупционных и иных противоправных проявлений в системе образования.

Ранее спецслужбы сообщали об отчислении сотен, а в некоторых случаях и тысяч студентов из вузов в Бишкеке, ОшеНарынеИссык-Кульской области. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/338674/
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