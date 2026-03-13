16:45
USD 87.45
EUR 100.98
RUB 1.10
Экономика

CASA-1000. Сколько заработают НЭСК и «Электрические станции» за 15 лет

Координатор группы реализации проекта CASA-1000 Азим Молдокеримов рассказал в эфире «Биринчи радио», сколько заработают НЭСК и «Электрические станции» за 15 лет.

По его словам, проект CASA-1000 финансирует несколько доноров.

«Всемирный банк выделил изначально $45 миллионов, второй донор — Европейский инвестиционный банк — выделил 70 миллионов евро, третьим участником является Исламский банк развития, предоставивший $50 миллионов. Было и дополнительное финансирование в постковидный период из-за удорожания цен на материалы и услуги. Кредит льготный, под 1,5 процента, сроком до 50 лет», — сказал Азим Молдокеримов.

Читайте по теме
Кредит для закрытия долга по CASA-1000: президент КР ратифицировал контракт

Он отметил, что в течение 15 лет со дня ввода линии в коммерческую эксплуатацию республика, не дожидаясь сроков погашения, может полностью окупить потраченные средства и при этом зарабатывать.

«Только при транзите и эксплуатации линии CASA-1000 ОАО «НЭСК» в течение 15 лет заработает $322 миллиона, а «Электрические станции» или другие участники, которые будут поставлять электроэнергию, — 5,15 цента за каждый киловатт-час электроэнергии. За 15 лет эксплуатации это даст прибыль в $1,5 миллиарда для энергокомпаний Кыргызстана», — добавил Азим Молдокеримов.

CASA-1000 — региональный проект, который предусматривает экспорт электроэнергии через соединение энергосистем Центральной и Южной Азии из Кыргызстана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан.

Стартовал в 2016 году и призван обеспечить передачу 1 тысячи 300 мегаватт избыточной электроэнергии из стран региона на рынки электроэнергии с высоким спросом в государствах Южной Азии путем строительства новой энергетической инфраструктуры.

Поставки запланированы на летний период.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/365902/
просмотров: 118
Версия для печати
Материалы по теме
CASA-1000. Узбекистан заинтересован в поставках электроэнергии
Пришлось пересаживать цветы. Как реализовали проект CASA-1000 в Кыргызстане
На какой стадии находится проект CASA-1000, рассказал координатор
В Караколе взыскано более 14 миллионов сомов задолженности по госкредиту
Комитет ЖК одобрил кредит в $40 миллионов на ЛЭП и ремонт подстанций
В КР срок хранения негативной кредитной истории сократят с пяти до двух лет
Незаконная торговля отходами приносит до $18 миллиардов прибыли в год — ООН
В городе Ош построят две эстакады и дорогу за $19,2 миллиона
С 15 февраля фермеры смогут получать льготные кредиты онлайн
ОПЕК выделит $20 миллионов на обеспечение кыргызстанцев чистой питьевой водой
Популярные новости
Новые тарифы на&nbsp;электроэнергию в&nbsp;Кыргызстане: cколько будем платить с&nbsp;1&nbsp;мая Новые тарифы на электроэнергию в Кыргызстане: cколько будем платить с 1 мая
Атака на&nbsp;Иран. В&nbsp;Дубае зафиксировано резкое падение цен на&nbsp;элитную недвижимость Атака на Иран. В Дубае зафиксировано резкое падение цен на элитную недвижимость
56&nbsp;тонн лука из&nbsp;Казахстана не&nbsp;допущены на&nbsp;территорию Кыргызстана 56 тонн лука из Казахстана не допущены на территорию Кыргызстана
Рубль вновь подешевел, тенге обновил максимум месяца. Курс валют на&nbsp;12&nbsp;марта Рубль вновь подешевел, тенге обновил максимум месяца. Курс валют на 12 марта
Бизнес
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
&laquo;Жеңил&raquo;: автокредит под 4&nbsp;процента для работников гос- и&nbsp;бюджетного сектора «Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
13 марта, пятница
16:35
Жителя Оша задержали за распространение экстремистских материалов в соцсетях Жителя Оша задержали за распространение экстремистских...
16:33
CASA-1000. Сколько заработают НЭСК и «Электрические станции» за 15 лет
16:30
ВВП Кыргызстана достиг 264 миллиардов сомов с начала 2026 года
16:24
Государство субсидирует логистические расходы экспортеров Кыргызстана
16:21
В КР прогнозируется строительный бум, который продлится как минимум 10 лет