В КР срок хранения негативной кредитной истории сократят с пяти до двух лет

Сроки хранения кредитной истории кыргызстанцев будут значительно сокращены: для негативной информации — с пяти до двух лет, а для позитивной — с 7 до 5 лет. Соответствующий законопроект «Об обмене кредитной информацией» во втором чтении сегодня, 2 марта, одобрил профильный комитет Жогорку Кенеша.

Законопроектом предусматривается сокращение сроков хранения кредитных данных, что позволит облегчить доступ граждан к займам, снизить нагрузку на банковскую систему и стимулировать развитие малого и среднего бизнеса.

«С учетом предложений депутатов, мы предлагаем сократить регистрацию негативной истории до двух лет, а позитивной — до пяти», — сообщила заместитель министра экономики Беназир Нурланова.

Инициатором поправок выступил председатель кабинета министров. По словам замминистра, данные изменения направлены на совершенствование законодательства в сфере кредитной информации и создание более благоприятных условий для заемщиков, которые ранее сталкивались с длительными ограничениями из-за прошлых задолженностей.
