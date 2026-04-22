Бишкекские электробусы намерены выставить в залог

Проект постановления столичного кенеша «О даче согласия мэрии города Бишкек на предоставление в залог 120 электробусов» вынесли на общественное обсуждение.

По данным муниципалитета, согласно кредитному соглашению, подписанному 28 декабря 2021 года между Кыргызской Республикой и Азиатским банком развития, предусмотрено предоставление кредита в $25 миллионов в рамках проекта «Электрификация городского транспорта».

Кредит предоставлен на условиях приобретения мэрией 120 электробусов для Бишкека и их залогового обеспечения.

Целью залогового обеспечения является предоставление гарантии своевременного исполнения республикой обязательств по кредиту. В этой связи приобретенные электробусы необходимо предоставить в качестве залога.

В мэрии отметили, что все электробусы находятся в исправном техническом состоянии, эксплуатируются для перевозки пассажиров по маршрутам № № 2, 4, 5Т, 10, 11, 33, 62 и 66.

В 2025 году БГК дал согласие на выставление в залог 124 автобусов, работающих на сжиженном природном газе.