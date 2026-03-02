17:22
USD 87.45
EUR 103.25
RUB 1.14
Экономика

Комитет ЖК одобрил кредит в $40 миллионов на ЛЭП и ремонт подстанций

Профильный комитет Жогорку Кенеша одобрил проект соглашения с Международной ассоциацией развития (МАР) о финансировании проекта «Развитие рынка электроэнергии и интеграции энергосистем» (REMIT).

В рамках проекта планируется строительство высоковольтной линии электропередачи «Кристалл — Жылдыз» напряжением 220 киловольт и протяженностью 17,9 километра.

Проект также предусматривает полную реконструкцию подстанций 220 киловольт «Кристалл» и «Торобаев», которые эксплуатируются уже более 45–50 лет.

Для этих целей выделяется льготный кредит в размере $40 миллионов сроком на 25 лет. Льготный период составит пять лет, а процентная ставка — 1,5 процента годовых. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/364197/
просмотров: 257
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане срок хранения негативной кредитной истории сократят с 5 до 2 лет
Уже сутки нет света. Жители дома на улице Лермонтова в Бишкеке просят помощи
После отказа от бумажных квитанций по свету сэкономлено 40 тонн бумаги
В городе Ош построят две эстакады и дорогу за $19,2 миллиона
КР экспортировала в 2025 году 3,886 миллиарда киловатт-часов электроэнергии
С мая 2026 года в Кыргызстане тариф на электроэнергию повысится на 27 тыйынов
В Бишкеке 24 февраля отключат за долги по электроэнергии более 6 тысяч абонентов
В 2026 году в КР планируют введение в эксплуатацию ряда солнечных электростанций
С 15 февраля фермеры смогут получать льготные кредиты онлайн
В Минэнерго отказались назвать цену импортируемой электроэнергии: гостайна
Популярные новости
Рубль подешевел, тенге заметно подорожал. Курс валют на&nbsp;2&nbsp;марта Рубль подешевел, тенге заметно подорожал. Курс валют на 2 марта
До&nbsp;1&nbsp;миллиона сомов можно получить льготный кредит на&nbsp;стартап в&nbsp;Кыргызстане До 1 миллиона сомов можно получить льготный кредит на стартап в Кыргызстане
&laquo;Тянь-Шань Форель&raquo;: за&nbsp;отечественный корм обещают компенсации в&nbsp;двойном размере «Тянь-Шань Форель»: за отечественный корм обещают компенсации в двойном размере
Спецпосланник ЕС&nbsp;по&nbsp;санкциям в&nbsp;Бишкеке: что требует Евросоюз от&nbsp;Кыргызстана Спецпосланник ЕС по санкциям в Бишкеке: что требует Евросоюз от Кыргызстана
Бизнес
Скидка 15&nbsp;процентов на&nbsp;Honor в&nbsp;O!Store: успейте купить выгодно к&nbsp;праздникам Скидка 15 процентов на Honor в O!Store: успейте купить выгодно к праздникам
BAKAI дарит кешбэк 5&nbsp;процентов за&nbsp;покупку цветов и&nbsp;косметики весь март BAKAI дарит кешбэк 5 процентов за покупку цветов и косметики весь март
Как ELQR за&nbsp;шесть лет перестроил платежный рынок Кыргызстана Как ELQR за шесть лет перестроил платежный рынок Кыргызстана
Когда срочно нужна помощь&nbsp;&mdash; травмпункт 24/7 сети клиник &laquo;Авиценна&raquo; в&nbsp;Бишкеке Когда срочно нужна помощь — травмпункт 24/7 сети клиник «Авиценна» в Бишкеке
2 марта, понедельник
17:20
Утильсбор стал обязательным в Кыргызстане. Минприроды предупреждает о санкциях Утильсбор стал обязательным в Кыргызстане. Минприроды п...
17:20
В Казахстане начали проверку бывших чиновников, упомянутых в деле Эпштейна
17:09
В Кыргызстане за неделю зарегистрировано 7,7 тысячи случаев ОРВИ и гриппа
16:50
Китай выступил с протестом против британских санкций за «связи с Россией»
16:39
Комитет ЖК одобрил кредит в $40 миллионов на ЛЭП и ремонт подстанций