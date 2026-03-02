Комитет ЖК одобрил кредит в $40 миллионов на ЛЭП и ремонт подстанций

Профильный комитет Жогорку Кенеша одобрил проект соглашения с Международной ассоциацией развития (МАР) о финансировании проекта «Развитие рынка электроэнергии и интеграции энергосистем» (REMIT).

В рамках проекта планируется строительство высоковольтной линии электропередачи «Кристалл — Жылдыз» напряжением 220 киловольт и протяженностью 17,9 километра.

Проект также предусматривает полную реконструкцию подстанций 220 киловольт «Кристалл» и «Торобаев», которые эксплуатируются уже более 45–50 лет.

Для этих целей выделяется льготный кредит в размере $40 миллионов сроком на 25 лет. Льготный период составит пять лет, а процентная ставка — 1,5 процента годовых.