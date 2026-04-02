В России ввели ограничения для переплат по краткосрочным займам

С 1 апреля в Российской Федерации вступили в силу новые ограничения для переплат по краткосрочным займам.

Как сообщает Банк России, переплата теперь не может превышать 100 процентов от размера займа вместо 130 процентов ранее. Эта норма закона распространяется на новые кредиты и займы, которые выданы на срок не более года банками, микрофинансовыми организациями (МФО), ломбардами и кредитными потребительскими кооперативами.

Таким образом, если человек занял в МФО, например 10 тысяч рублей, то начисление процентов, неустойки, а также всех других платежей прекращается, как только их общая сумма достигнет 100 процентов от долга. В итоге заемщик должен будет вернуть не более 20 тысяч рублей.

Закон направлен на защиту интересов заемщиков и снижение закредитованности граждан.