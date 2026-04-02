08:38
USD 87.45
EUR 100.95
RUB 1.09
Экономика

В России ввели ограничения для переплат по краткосрочным займам

С 1 апреля в Российской Федерации вступили в силу новые ограничения для переплат по краткосрочным займам.

Как сообщает Банк России, переплата теперь не может превышать 100 процентов от размера займа вместо 130 процентов ранее. Эта норма закона распространяется на новые кредиты и займы, которые выданы на срок не более года банками, микрофинансовыми организациями (МФО), ломбардами и кредитными потребительскими кооперативами.

Таким образом, если человек занял в МФО, например 10 тысяч рублей, то начисление процентов, неустойки, а также всех других платежей прекращается, как только их общая сумма достигнет 100 процентов от долга. В итоге заемщик должен будет вернуть не более 20 тысяч рублей.

Закон направлен на защиту интересов заемщиков и снижение закредитованности граждан.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/368633/
просмотров: 981
Версия для печати
6 апреля, понедельник
08:34
В Кыргызстане 401 тысяча гектаров пастбищ переведена в режим восстановления В Кыргызстане 401 тысяча гектаров пастбищ переведена в ...
08:29
В Кыргызстане увеличился спрос на золотые слитки
08:11
Соглашение с Италией о поощрении и защите инвестиций ратифицировали власти КР
07:53
Объявлен тендер на разработку проекта нового бассейна Дворца спорта в Бишкеке
07:50
В Бишкеке задержан призер чемпионатов Азии по борьбе: вел себя агрессивно
5 апреля, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 апреля: дожди
19:27
Католики мира празднуют Пасху. Папа Римский призвал всех воюющих сложить оружие
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, органная музыка и европейское кино