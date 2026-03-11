10:54
Происшествия

В Караколе взыскано более 14 миллионов сомов задолженности по госкредиту

В производстве Каракольского городского отдела Службы судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики находилось исполнительное производство о взыскании задолженности по государственному кредиту с должника О.М.Ж. (учредителя ОсОО «Лена Фешн»).

Исполнительный лист поступил на основании решения Ак-Суйского районного суда Иссык-Кульской области от 26 июня 2025 года, согласно которому с должника подлежало взысканию 14 миллионов 270 тысяч сомов в пользу дирекции по управлению Фондом развития Иссык-Кульской области.

В ходе исполнительного производства 3 марта 2026 года задолженность была полностью погашена, тем самым решение суда исполнено в полном объеме.
https://24.kg/proisshestvija/365436/
просмотров: 124
