Власть

В городе Ош построят две эстакады и дорогу за $19,2 миллиона

В Оше построят два эстакадных моста и 3,2 километра автодороги. Для реализации этого проекта от Евразийского банка развития (ЕАБР) будет получено $14,5 миллиона в виде кредита и $1,2 миллиона в виде гранта. Об этом сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству сообщил заместитель министра транспорта и коммуникаций Улукбек Жанибеков.

По его словам, общая стоимость строительства данных объектов составляет $19,2 миллиона. Оставшиеся $3,9 миллиона планируется выделить из республиканского бюджета.

«В Оше сейчас пробки. Стоит вопрос открытия дороги от улиц Бабраимова и Турсунбаева до нового рынка. Это создаст условия для того, чтобы жители Бишкека и регионов могли напрямую заезжать на рынок и выезжать с него», — отметил Жанибеков.

Комитет поддержал ратификацию соглашения. Теперь документ будет вынесен на рассмотрение общего заседания парламента.
