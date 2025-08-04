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Общество

В Ала-Буке подросткам, оставшимся без родителей, дали земельные участки

Прокуратура Ала-Букинского района Джалал-Абадской области установила, что двое 16-летних подростков, оставшихся без попечения родителей, не обеспечены жильем в установленном законом порядке. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, прокуратурой района приняты меры, и несовершеннолетним выделены земельные участки под строительство жилья и вручены правоустанавливающие документы.

В первом полугодии 2025 года в результате принятых органами прокуратуры мер 43 детям, оставшимся без родителей, выделены земельные участки для строительства жилья.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338500/
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