Общество

В Бишкеке предлагают изменить правила выкупа земли под строительство многоэтажек

Проект постановления о внесении изменений в порядок выкупа земельных участков под строительство многоквартирных домов вынесен на общественное обсуждение. Документ разработал Бишкекский городской кенеш.

Изменения предлагается внести в постановление городского кенеша от 14 января 2020 года № 139, которое регулирует порядок выкупа земельных участков, ранее предоставленных во временное пользование на условиях аренды для проектирования и строительства многоквартирных домов.

Проект подготовлен в связи с вступлением в силу нового Земельного кодекса Кыргызской Республики и закона о введении его в действие.

Документ предусматривает утверждение методики расчета стоимости земельных участков муниципальной собственности, находящихся у физических и юридических лиц на праве пользования и предоставленных под строительство многоквартирных домов.

Согласно проекту, стоимость земельного участка будет рассчитываться уполномоченным органом по специальной методике, без привлечения оценочных организаций.

Также предлагается установить, что после принятия решения о выкупе арендатор должен оплатить стоимость участка и заключить договор купли-продажи с уполномоченным органом.

При этом допускается частичная оплата стоимости земли. В таком случае оставшаяся сумма должна быть обеспечена залогом, который будет действовать до полного погашения обязательств.

Отмечается, что размер залога будет уменьшаться пропорционально сумме уже произведенных платежей.
