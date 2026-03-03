19:44
USD 87.45
EUR 101.65
RUB 1.13
Общество

Кыргызстан меняет правила распределения госземель

На едином портале общественного обсуждения появился новый проект закона, предлагающий крупные изменения в Земельный кодекс. Документ подготовлен по поручению председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева и направлен на то, чтобы сделать земельную политику более понятной, прозрачной и удобной для реализации крупных инвестиционных проектов.

Законопроект впервые вводит четкое определение инвестиционного соглашения — официального договора между государством и инвестором, который регулирует права и обязанности сторон. Именно через такие соглашения в страну привлекаются крупные проекты стоимостью от 1 миллиарда сомов и выше. Разработчики отмечают, что действующие нормы часто трактуются по-разному, из-за чего возникают задержки, споры и риски последующих судебных разбирательств.

Предлагаемые поправки также меняют порядок предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности. Теперь кабинет министров будет определять условия передачи земли как кыргызстанцам, так и иностранным инвесторам.

Законопроект закрепляет, что земельные участки для реализации национальных проектов могут предоставляться во временное пользование сроком до 50 лет.

При этом допускается поэтапное продление прав пользования — при условии выполнения инвестором всех обязательств.

Особое внимание уделено устранению правовой неопределенности: уточняется, когда земля может быть передана бесплатно, в каких случаях требуется аукцион, и каким образом государство может вносить земельные участки в уставный капитал компаний с госдолей. Эти нормы, по мнению разработчиков, закроют пробелы в законодательстве и снизят административные барьеры.

В пояснительной записке к проекту подчеркивается, что принятые изменения направлены на защиту инвесторов, повышение инвестиционной привлекательности страны и ускорение реализации проектов, имеющих значение для экономики Кыргызстана. Документ размещен для общественного обсуждения, и все желающие могут оставить свои предложения и замечания в установленный срок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364363/
просмотров: 730
Версия для печати
Материалы по теме
В кабмине обсудили проект автосборочного завода на 25 тысяч машин в год
Более миллиарда человек могут потерять землю и жилье в ближайшие пять лет
Кыргызстан и Великобритания обсудили инвестиции в IT и горные резорты
В Нацагентство по инвестициям в 2025 году поступило 26 жалоб от инвесторов
Депутат: Из-за размыва берегов реки Чуй страна теряет приграничные земли
У Кыргызстана есть три фактора, привлекающие инвесторов — эксперт
О расширении инвестиционных проектов рассказали в полпредстве Чуйской области
Госинвестиции в экономику Кыргызстана за пять лет превысили 173 миллиарда сомов
Экономика КР выросла на 9 процентов в январе 2025-го. Какие отрасли лидируют
Испанская компания, строящая экологичные дома, хочет сотрудничать с Кыргызстаном
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Атака на&nbsp;Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к&nbsp;паломникам, находящимся в&nbsp;Мекке Атака на Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к паломникам, находящимся в Мекке
В&nbsp;Кыргызстане более 300 членов ОПГ привлечены к&nbsp;ответственности В Кыргызстане более 300 членов ОПГ привлечены к ответственности
Аудио о&nbsp;бриллианте за&nbsp;миллионы: в&nbsp;Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву Аудио о бриллианте за миллионы: в Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву
Бизнес
Beeline обеспечил абонентов на&nbsp;Ближнем Востоке бесплатным роумингом Beeline обеспечил абонентов на Ближнем Востоке бесплатным роумингом
Здоровье кишечника: как снизить риск диареи во&nbsp;время приема антибиотиков? Здоровье кишечника: как снизить риск диареи во время приема антибиотиков?
Получить выплату &laquo;Балага сүйүнчү&raquo; теперь можно через приложение Abank Получить выплату «Балага сүйүнчү» теперь можно через приложение Abank
Экосистема&nbsp;О!: от&nbsp;мобильной связи до&nbsp;финтех-гиганта к&nbsp;17-летию бренда Экосистема О!: от мобильной связи до финтех-гиганта к 17-летию бренда
3 марта, вторник
19:24
Мэр Бишкека проверил селехранилище в урочище Манка-Жар: угрозы подтоплений нет Мэр Бишкека проверил селехранилище в урочище Манка-Жар:...
19:21
Айбек Шаменов освобожден от должности полпреда президента в Баткенской области
19:14
Полпреда президента в Чуйской области сняли с должности
19:09
В РФ предлагают ввести полную конфискацию всего имущества для коррупционеров
18:44
Иностранная компания предлагает открыть СЭЗ на территории завода в Майлуу-Суу