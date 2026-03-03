Кыргызстан меняет правила распределения госземель

На едином портале общественного обсуждения появился новый проект закона, предлагающий крупные изменения в Земельный кодекс. Документ подготовлен по поручению председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева и направлен на то, чтобы сделать земельную политику более понятной, прозрачной и удобной для реализации крупных инвестиционных проектов.

Законопроект впервые вводит четкое определение инвестиционного соглашения — официального договора между государством и инвестором, который регулирует права и обязанности сторон. Именно через такие соглашения в страну привлекаются крупные проекты стоимостью от 1 миллиарда сомов и выше. Разработчики отмечают, что действующие нормы часто трактуются по-разному, из-за чего возникают задержки, споры и риски последующих судебных разбирательств.

Предлагаемые поправки также меняют порядок предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности. Теперь кабинет министров будет определять условия передачи земли как кыргызстанцам, так и иностранным инвесторам.

Законопроект закрепляет, что земельные участки для реализации национальных проектов могут предоставляться во временное пользование сроком до 50 лет.

При этом допускается поэтапное продление прав пользования — при условии выполнения инвестором всех обязательств.

Особое внимание уделено устранению правовой неопределенности: уточняется, когда земля может быть передана бесплатно, в каких случаях требуется аукцион, и каким образом государство может вносить земельные участки в уставный капитал компаний с госдолей. Эти нормы, по мнению разработчиков, закроют пробелы в законодательстве и снизят административные барьеры.

В пояснительной записке к проекту подчеркивается, что принятые изменения направлены на защиту инвесторов, повышение инвестиционной привлекательности страны и ускорение реализации проектов, имеющих значение для экономики Кыргызстана. Документ размещен для общественного обсуждения, и все желающие могут оставить свои предложения и замечания в установленный срок.