Общество

Более миллиарда человек могут потерять землю и жилье в ближайшие пять лет

Несмотря на глобальный прогресс в укреплении земельных прав, более миллиарда человек по всему миру — почти каждый четвертый взрослый — опасаются, что в течение следующих пяти лет могут лишиться прав на часть своей земли или на всю свою землю, а также жилье. Об этом говорится в докладе, подготовленном при поддержке ООН.

По данным его авторов, в этой сфере сохраняется множество проблем. Согласно докладу, в настоящее время формально задокументированы права собственности, владения или пользования лишь на 35 процентов земель в мире.

«Государства имеют юридическое право собственности более чем на 64 процента земель в мире, при этом в эту долю включаются и земли, находящиеся в традиционном пользовании с определенными правами владения, но без документально подтвержденной собственности.

Чуть более четверти всех земель находятся в частной собственности — у физических лиц, групп лиц и компаний.

В частности, около 18 процентов мировой суши, или 2,4 миллиарда гектаров земли, принадлежит частным лицам и корпорациям. Если рассматривать сельскохозяйственные земли — около 37 процентов площади всей суши в мире, то 10 процентов крупнейших землевладельцев обрабатывают почти 90 процентов всех возделываемых земель», — говорится в докладе.

Статус владения 10 процентами земель остается неизвестным.

Данные также показывают, что почти во всех странах женщины реже, чем мужчины, владеют землей или имеют защищенные права на нее — как для проживания, так и для ведения сельского хозяйства.
