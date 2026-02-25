Депутат: Из-за размыва берегов реки Чуй страна теряет приграничные земли

Из-за размыва берегов реки Чуй и бесконтрольной работы карьеров Кыргызстан ежегодно теряет значительные части приграничных земель. Об этом заявил депутат Темирлан Айтиев на заседании Жогорку Кенеша.
«Давление водного потока на наш берег усиливается. Ежегодно вода «съедает» по 2-3 метра нашей территории. Согласно официальной статистике, только у одного айыл окмоту за последние три года водным потоком смыто и уничтожено 200 гектаров земли. Это национальная трагедия», — сказал Темирлан Айтиев.
Ситуация усугубляется хаотичной разработкой месторождений песка и гравия в охранных зонах канала. По данным парламентария, лицензии на недра зачастую выдаются за счет сокращения площадей пастбищ. Это наносит прямой удар по интересам животноводов и ставит под угрозу продовольственную безопасность республики.
«Когда мы обращаемся в госорганы, нам отвечают, что карьеры вносят вклад в экономику. Но налоги, которые они платят, — это копейки по сравнению с тем ущербом, который они наносят. Например, в Кара-Жыгачском айыл окмоту работают 15 карьеров, но бюджет округа все равно остается дотационным», — подчеркнул Темирлан Айтиев.
Он также обратил внимание на состояние инфраструктуры и экологии. Тяжелая техника, перевозящая сырье с карьеров, приводит в негодность дороги, построенные за счет республиканского бюджета. При этом реального восстановления земель (рекультивации) после добычи ископаемых не происходит.
«Мы только в документах читаем, что они проводят рекультивацию, но своими глазами этого не видели. Места добычи остаются заброшенными, напоминая глубокие пещеры. Мы теряем невосполнимые земли из-за собственного бездействия и халатности. Чтобы сохранить каждый метр нашей родины, когда-то проливалась кровь, а сегодня мы лишаемся территорий из-за равнодушия», — добавил депутат.
Он потребовал от кабмина взять вопрос под личный контроль.