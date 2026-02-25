Депутат: Из-за размыва берегов реки Чуй страна теряет приграничные земли

Из-за размыва берегов реки Чуй и бесконтрольной работы карьеров Кыргызстан ежегодно теряет значительные части приграничных земель. Об этом заявил депутат Темирлан Айтиев на заседании Жогорку Кенеша.

Фото пресс-службы Жогорку Кенеша. Темирлан Айтиев

По его словам, линия государственной границы между КР и Казахстаном определяется руслом канала. Однако из-за того, что соседняя страна полностью укрепила свои берега, весь напор воды теперь приходится на кыргызскую сторону.

«Давление водного потока на наш берег усиливается. Ежегодно вода «съедает» по 2-3 метра нашей территории. Согласно официальной статистике, только у одного айыл окмоту за последние три года водным потоком смыто и уничтожено 200 гектаров земли. Это национальная трагедия», — сказал Темирлан Айтиев.

Ситуация усугубляется хаотичной разработкой месторождений песка и гравия в охранных зонах канала. По данным парламентария, лицензии на недра зачастую выдаются за счет сокращения площадей пастбищ. Это наносит прямой удар по интересам животноводов и ставит под угрозу продовольственную безопасность республики.

«Когда мы обращаемся в госорганы, нам отвечают, что карьеры вносят вклад в экономику. Но налоги, которые они платят, — это копейки по сравнению с тем ущербом, который они наносят. Например, в Кара-Жыгачском айыл окмоту работают 15 карьеров, но бюджет округа все равно остается дотационным», — подчеркнул Темирлан Айтиев.

Он также обратил внимание на состояние инфраструктуры и экологии. Тяжелая техника, перевозящая сырье с карьеров, приводит в негодность дороги, построенные за счет республиканского бюджета. При этом реального восстановления земель (рекультивации) после добычи ископаемых не происходит.

«Мы только в документах читаем, что они проводят рекультивацию, но своими глазами этого не видели. Места добычи остаются заброшенными, напоминая глубокие пещеры. Мы теряем невосполнимые земли из-за собственного бездействия и халатности. Чтобы сохранить каждый метр нашей родины, когда-то проливалась кровь, а сегодня мы лишаемся территорий из-за равнодушия», — добавил депутат.

Он потребовал от кабмина взять вопрос под личный контроль.