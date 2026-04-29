Землю в госрезиденции запретили передавать, но есть исключение

Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в Закон «О гарантиях деятельности президента и статусе экс-президента». Документ принят Жогорку Кенешем 24 апреля 2026 года.

Поправки касаются порядка использования земель на территории государственной резиденции главы государства.

Согласно новой редакции, вводится запрет на отвод земель в ее пределах. Исключение допускается только в случае, если решение принимает кабинет министров по поручению президента и исключительно для обеспечения социальных нужд населения. Процедура должна соответствовать требованиям земельного законодательства.

В документе приведена в соответствие терминология: слово «правительство» заменили «кабинетом министров».

Закон вступит в силу через десять дней.