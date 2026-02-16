15:59
Происшествия

Продали чужую землю за $200 тысяч: в Бишкеке задержан мошенник

В Бишкеке сотрудники милиции задержали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

По данным ведомства, в милицию с заявлением обратился гражданин Н.К. Он сообщил, что 22 января 2024 года малознакомые лица, представившиеся М. и А., войдя к нему в доверие, продали за наличные $200 тысяч два земельных участка общей площадью 16 соток в селе Селекция.

ГУВД
Фото ГУВД

Как установлено следствием, подозреваемые не являлись собственниками указанных участков и, действуя обманным путем, причинили потерпевшему ущерб в особо крупном размере. Из обещанных к возврату $200 тысяч было возвращено лишь $57 тысяч 500, после чего подозреваемые скрылись.

Общий материальный ущерб, по данным следствия, составил 12 миллионов 281 тысячу 156 сомов.

По данному факту Следственной службой УВД Ленинского района возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий задержан подозреваемый У.М., 1985 года рождения. Он водворен в изолятор временного содержания ГУВД города Бишкека в порядке статьи 96 УПК КР.

Личность второго подозреваемого установлена, в настоящее время проводятся необходимые мероприятия по его задержанию. Расследование продолжается.
