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Общество

В рамках дебюрократизации в Кыргызстане принято около 30 нормативных актов

В рамках дебюрократизации в Кыргызстане принято около 30 нормативных правовых актов (законы, постановления). Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил завотделом по экономическим вопросам Национального института стратегических инициатив Вячеслав Пак.

По его словам, граждане и бизнес уже могут ощутить на себе новые нормы.

«Бюрократия изначально зарождалась как структура системы управления, но со временем во всех странах, не только в КР, бюрократия сложилась в сложную систему жесткой иерархии процедур и правил, которые шли в ущерб скорости и результатам. А дебюрократизация — процесс, когда государственные процедуры, правила упрощаются, ускоряются и оперативно рассматриваются в интересах общества, бизнеса и самого государства. Скорость важнее всего, но при этом качество не теряется», — пояснил Вячеслав Пак.

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Он напомнил, что в республике процессом дебюрократизации занимается НИСИ. Эксперты берут в работу те направления, которые считают наиболее актуальными в настоящее время.

«НИСИ провел в госорганах выездные аудит-консультации, мы рассмотрели внутренние функции, полномочия госорганов, бюджеты. И в настоящее время принято уже около 30 нормативных актов. К примеру, оптимизирована выдача лицензий и сертификатов в сфере строительства. В Нацстаткоме сократили количество статистической отчетности с 242 до 119 единиц. Мы также рассмотрели оптимизацию (сокращение) штатной численности в областных управлениях статистики. Это все пошло на пользу системе НСК», — добавил Вячеслав Пак.

Напомним, в марте 2025 года президент издал Указ «О дополнительных мерах по повышению эффективности и дебюрократизации системы государственной службы». Для его реализации создана межведомственная комиссия. Разработка предложений по дебюрократизации госорганов возложена на НИСИ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338206/
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