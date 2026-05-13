30 ключевых реформ. Аяз Баетов представил итоги дебюрократизации в Кыргызстане

Министр юстиции Аяз Баетов представил более 30 ключевых реформ по дебюрократизации в ходе открытого диалога с журналистами.

В неформальной обстановке глава ведомства детально разъяснил суть изменений, направленных на демонтаж административных барьеров и кардинальную трансформацию взаимодействия граждан и бизнеса с государственными органами.

По его словам, значительный блок реформ направлен на поддержку уязвимых категорий граждан и упрощение доступа к лечению. В рамках гуманизации процедур срок подтверждения инвалидности I группы увеличен до 7 лет, а II группы — до 4 лет, что освобождает людей от необходимости годами доказывать очевидные диагнозы.

В здравоохранении внедрена автоматическая регистрация лекарств, переквалифицированных ВОЗ, а также запущены электронные рецепты и цифровой учет препаратов. Важным шагом стала легализация права военных медиков работать в гражданских больницах, что позволяет направить лучшие кадры на службу народу. Также оптимизированы сантребования к оптовой торговле и изменены правила контроля за наркотиками — теперь эти функции переданы от Минздрава в МВД, разделяя задачи лечения и надзора.

В образовательной сфере акцент смещен на профессионализм и равные возможности.

Новые правила психолого-медико-педагогической комиссии теперь обеспечивают реальное включение детей с ОВЗ в обычные школы.

В то же время для повышения качества кадров введен мораторий на заочное обучение по специальностям юриспруденция и экономика.

Реформы затронули и бытовые нужды семей: отменено требование прописки для получения детских паспортов, а замена водительских прав теперь возможна без справки об обучении, так как все данные уже содержатся в цифровых базах. Культурная сфера получила импульс к обновлению через реформирование библиотек и домов культуры, которые должны стать современными центрами знаний.

Министерство юстиции перевело правовую защиту в цифровой формат.

Запуск мобильного приложения «Электронный нотариат» и внедрение электронного апостиля позволяют получать государственные услуги и легализовать документы из любой точки мира. В сфере семейного права исключена судебная волокита — алименты теперь можно взыскать по нотариальному приказу без суда, если нет спора между родителями. Для защиты пострадавших от домашнего насилия внедрены электронные браслеты для агрессоров. Прозрачность самой системы правосудия обеспечивается онлайн-трансляциями судебных заседаний и развитием института медиации. Кроме того, создана Палата судебных экспертов для внедрения частной экспертизы, реформирована система гарантированной юрпомощи и проведена оптимизация системы наказаний через ликвидацию колоний-поселений.

Для бизнеса ключевым вектором стал демонтаж барьеров и упрощение процедур.

Онлайн-регистрация юрлиц через систему «Север», отмена запрета на компании-«матрешки» и упрощение работы в СЭЗ направлены на улучшение инвестиционного климата. Внедрена «регуляторная гильотина» для отсечения лишних разрешений, либерализовано антимонопольное законодательство и запущен процесс упрощения регистрации госсобственности. В строительном секторе и земельных отношениях внедрен единый электронный порядок трансформации земель, упрощено подключение к электросетям и получение археологических справок. Также государство внедряет частную экспертизу строительных проектов, чтобы ускорить запуск новых объектов.

Внутренняя трансформация госаппарата позволила избавиться от лишних звеньев.

Ликвидация областных управлений статистики и снижение нагрузки на бизнес за счет использования административных данных вместо повторных отчетов сделали сбор данных быстрее. В казначействе полностью отказались от бумажных актов-сверки, а для всех видов госзакупок создается «Единое окно».

Наконец, для обеспечения будущего госслужбы запущен проект «Акылман», открывающий двери во власть для талантливой молодежи.

Как подытожил Аяз Баетов, все эти инициативы — от онлайн-нотариата до упрощения тендеров — создают фундамент современной, цифровой и человекоцентричной системы управления.