Экономика

Формат C6 открывает странам Центральной Азии новые возможности для торговли

Формат C6 открывает странам Центральной Азии новые возможности для торговли с Западом. Об этом в интервью агентству Trend заявил главный эксперт отдела аналитики и координационной работы Национального института стратегических инициатив Темирлан Разбаев. Он участвует в международной конференции «C6: Единый регион, общее будущее — усиление стратегического диалога», которая проходит в Баку.

Trend
Фото Trend. Эксперт Национального института стратегических инициатив Темирлан Разбаев

По словам Темирлана Разбаева, история Азербайджана и государств Центральной Азии всегда была взаимосвязана, все страны в той или иной степени были связаны с Великим шелковым путем.

«Формат С5 был логически оправдан как инструмент укрепления регионального взаимодействия. Сегодня в этот формат входит и Азербайджан, превращая его в формат C6. Это абсолютно логичное продолжение исторической логики. Центральная Азия постепенно выходит за рамки своей географии. Если С5 прежде был ограничен географическими рамками, то формат C6 позволяет вернуться к историческим маршрутам, в том числе торговым», — сказал он.

Темирлан Разбаев отметил, что такой подход влияет и на укрепление дружбы между народами: создаются новые туристические маршруты, запускаются авиарейсы, увеличивается товарооборот.

«Культурная идентичность так же играет ключевую роль: мы все тюркоязычные государства, и нас объединяет многое. Формат C6 поможет ускорить процессы интеграции и укрепления взаимопонимания. Речь идет не только о совместных политических позициях и взглядах, но и о развитии международного права и национальных институтов», — добавил он.

Совместные аналитические исследования помогают лучше понимать интересы друг друга и подготавливать реформы, считает эксперт.

«Сейчас исторический момент благоприятен для совместного формирования общей повестки. Страны всегда поддерживали такие инициативы, а бизнес, торговля и инвестиции стали первыми сферами, где проявятся общие интересы. Культура и туризм логично подтягиваются вслед за экономикой, что еще больше укрепляет региональное сотрудничество. Это, безусловно, положительно скажется на формировании консенсуса и партнерства не только внутри региона, но и с другими государствами», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/362640/
просмотров: 152
