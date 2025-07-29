В Санкт-Петербурге все-таки запретили трудовым мигрантам работать таксистами. Губернатор города Александр Беглов подписал постановление, согласно которому работающим по патентам иностранцам будет запрещено водить такси.

По его словам, это улучшит качество и безопасность такси, а также создаст новые рабочие места для россиян.

Для компаний предусмотрен трехмесячный переходный период, чтобы завершить трудовые контракты с мигрантами, работающими по патентам.

«Введение запрета на указанный временной период (до конца 2025 года) позволит на практике оценить его социально-экономическое влияние на жизнь города и принять взвешенное решение о необходимости применения подобных мер в 2026-м», — отмечается в документе.

Постановление вступит в силу через 10 дней.

Ранее сообщалось, что комитет по труду и занятости должен представить предложение о введении аналогичного запрета на следующий год.

При этом в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе без оформления патента или разрешения на работу в России могут осуществлять трудовую деятельность граждане Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана.

Отметим, что сначала в Санкт-Петербурге отложили введение запрета на работу мигрантов в такси и службах доставки. Документ должен был вступить в силу 1 июля. Но позже власти решили не отказываться от запланированного.