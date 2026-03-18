Общество

В Бишкеке впервые пройдут гастроли Петербургского театра балета Бориса Эйфмана

В Бишкеке впервые пройдут гастроли Санкт-Петербургского театра балета Бориса Эйфмана. Об этом сообщили в Посольстве России в Кыргызстане.

«С 9 по 12 апреля 2026 года в столице Кыргызстана пройдут гастроли Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана — одного из самых ярких коллективов современной российской хореографии», — говорится в сообщении.

На сцене Кыргызского национального театра оперы и балета состоятся премьерные показы спектакля «По ту сторону греха» по мотивам романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы».

В дипмиссии отметили, что постановка Бориса Эйфмана — это:
• глубокая философская драма;
• выразительный современный балет;
• одна из самых известных и признанных работ театра на международной сцене;
• полный состав труппы — 66 человек, декорации и реквизит.

Зрителей ждет мощное эмоциональное действие, в котором классическая русская литература обретает новое сценическое звучание.

Гастроли направлены на укрепление культурного диалога между Россией и Кыргызстаном, развитие гуманитарного сотрудничества и знакомство зрителей с достижениями современного российского театрального искусства, проинформировали в посольстве.
