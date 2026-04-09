Проведение кыргызско-санкт-петербургского бизнес-форума обсудили в кабмине

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов встретился с заместителем председателя Комитета по внешним связям города Санкт-Петербурга Евгением Кассюрой.

Он отметил, что визит Евгения Кассюры является хорошей возможностью для предметного обсуждения актуальных вопросов двустороннего и межрегионального сотрудничества, подчеркнув, что особое значение придается развитию практического взаимодействия с одним из главных субъектов Российской Федерации — ее культурным центром, Санкт-Петербургом.

По его словам, продолжается последовательная реализация договоренностей и положений, достигнутых в рамках заседания Кыргызско-Санкт-Петербургской межправительственной комиссии. Подчеркнуто, что целесообразно отдельно проработать вопрос проведения кыргызско-санкт-петербургского бизнес-форума с участием представителей деловых кругов.

Стороны обсудили возможности углубления сотрудничества в таких сферах, как инвестиции, экономика, образование, здравоохранение, торговля, а также культурно-гуманитарные связи.