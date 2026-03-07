В Петербурге обсудят перспективы общего миграционного пространства СНГ

На Санкт-Петербургском форуме труда обсудят перспективы общего миграционного пространства СНГ.

По данным организаторов, с 8 по 10 апреля 2026 года состоится Х Международный форум труда, который проводит Межпарламентская ассамблея Содружества.

Участие в обсуждениях примут парламентарии, представители профильных министерств, международных организаций и научных кругов.

Ключевым событием станет заседание рабочей группы МПА СНГ по подготовке проекта новой редакции концепции общего миграционного пространства стран СНГ.