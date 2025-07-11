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Общество

Ваучерный механизм. На получение гранта поступило более 560 заявок

Более 560 абитуриентов подали заявки на получение ваучера на педагогические направления подготовки в вузах. Такие данные содержатся в автоматизированной информационной системе «Абитуриент Online».

Больше всего заявок поступило от выпускников школ сельской местности — более 340. От абитуриентов из высокогорных районов зарегистрировано чуть более 100 заявок, из малых городов — более 80, из Бишкека — более 35.

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Заявки на ваучер могут подавать абитуриенты, получившие от 130 баллов по основному тесту Общереспубликанского тестирования.

Согласно порталу «Абитуриент Online», у желающих получить ваучер — от 130 до 214 баллов по ОРТ.

Напомним, заявки принимаются до 17.00 12 июля.

График приемной кампании в вузах до сих пор официально не утвержден.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335921/
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