Ваучерный механизм. На получение гранта поступило более 560 заявок

Более 560 абитуриентов подали заявки на получение ваучера на педагогические направления подготовки в вузах. Такие данные содержатся в автоматизированной информационной системе «Абитуриент Online».
Больше всего заявок поступило от выпускников школ сельской местности — более 340. От абитуриентов из высокогорных районов зарегистрировано чуть более 100 заявок, из малых городов — более 80, из Бишкека — более 35.
Заявки на ваучер могут подавать абитуриенты, получившие от 130 баллов по основному тесту Общереспубликанского тестирования.
Согласно порталу «Абитуриент Online», у желающих получить ваучер — от 130 до 214 баллов по ОРТ.
Напомним, заявки принимаются до 17.00 12 июля.
График приемной кампании в вузах до сих пор официально не утвержден.