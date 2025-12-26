14:20
Общество

Около 500 детей в Кыргызстане посещают детсады по ваучеру

Кыргызстанцы подали более 1,2 тысячи заявлений на получение ваучера на дошкольное образование. Об этом свидетельствуют данные автоматизированной платформы.

При этом одобрена всего 571 заявка, посещают детские сады по ваучеру 475 детей. В пилотировании ваучерного механизма участвует 258 детсадов.

Напомним, всего государство предоставит 1 тысячу ваучеров по всей республике. В приоритете — дети из социально уязвимых слоев населения.

Ваучер — это минимальное гарантированное государством финансирование, закрепленное за ребенком.

Базовая стоимость ваучера составляет 2 тысячи сомов в месяц на каждого. Предусмотрены повышающие коэффициенты. Например, для ребенка из малоимущей или малообеспеченной семьи стоимость ваучера составит 3,1 тысячи сомов, для ребенка с инвалидностью — 4 тысячи 560 сомов. В труднодоступных, высокогорных, отдаленных и приграничных районах Баткенской области применяются районные коэффициенты.

По данным Министерства просвещения, на проведение пилотной апробации механизма ваучерного финансирования услуг дошкольного образования предусмотрено 4 миллиона 32,8 тысячи сомов.

Система выдачи ваучеров на дошкольное посещение полностью автоматизирована на платформе «Балалык».
